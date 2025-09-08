Успјешно завршен А Стринг фест

08.09.2025
Затворено је прво издање А Стринг Фест-а, фестивала посвећеног гудачкој музици и едукацији, који је одржан од 5. до 7. септембра у Бањој Луци на локацијама Банског двора и Куће Милановића.
Током три дана публика је уживала у концертима, радионицама и предавањима, а фестивал је окупио умјетнике из земље и региона, показујући да постоји велико интересовање за овакве програме.
Посљедњи фестивалски дан обиљежило је гостовање ансамбла Eastern European Bass Ensemble из Словеније, несвакидашњег састава којег чини пет контрабасиста – садашњих и бивших студената Академије за гласбо у Љубљани. Ансамбл се представио програмом инспирисаним дјелима Стевана Мокрањца, музиком православља и етно традицијом. Током концерта владала је готово магична тишина; публика је била толико пажљива да се чуло само дисање, упијајући сваки тон изведених композиција.
Поред концерата, фестивал је понудио богат едукативни садржај – одржане су радионице и мајсторски курсеви.
Градитељ виолина из Париза, Николас Брунел, радио је са студентима на инструментима, док је виолиниста Иван Кнежевић несебично преносио своје знање и искуство на мастеркласу. Стојан Јовановић, виолиниста и продукт менаџер компаније Тхомастик-Инфелд, одржао је радионицу посвећену оптимизацији звука и пружио младим музичарима практичне савјете и упуте. Сви учесници фестивала су од компаније Тхомастик-Инфелд добили поклоне – жице за инструменте, као знак подршке и признања за њихов труд и учешће.
Сви програми били су бесплатни и отворени за јавност, а забиљежен је велики одзив младих из средње музичке школе и студената Академије умјетности у Бањој Луци.
На крају вечери, директорка фестивала Милица Миловановић обратила се публици и учесницима, захваливши свима који су допринијели да прво издање А Стринг Фест-а буде успјешно и незаборавно.
Организатори захваљују публици, умјетницима, партнерима и спонзорима, наглашавајући да је „свако од њих уткао дио себе у овај фестивал и учинио да изгледа управо овако".
Прво издање фестивала је завршено, али оно што је започето наставља да траје. Бања Лука је током три дана живјела уз гудачку музику и емоције које она доноси.
