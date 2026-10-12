Вандализам или фушерај? Шта је стварни узрок пропадања платоа у Парку „Младен Стојановић“

Аутор:Марија Милановић
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Парк „Младен Стојановић“ представља једну од најважнијих и најфреквентнијих зелених оаза у Бањој Луци, мјесто гдје грађани свих генерација свакодневно проналазе предах.
Ипак, ако је судити према тренутном стању и оном што можете видјети на фотографијама са терасе у непосредној близини тениских терена откривају потпуно другачију, знатно суморнију слику која већ дуже вријеме изазива негодовање пролазника и рекреативаца.
Умјесто уређеног и сигурног простора, затечени призор на тераси више подсјећа на ратну зону. Бројне даске на поду су поломљене или потпуно ишчупане, због чега су настале опасне рупе испуњене лишћем, земљом и смећем.
Простор је испуњен разбацаним лишћем и травом, која пробија кроз пукотине, до напуштених грађевинских и рекламних табли које леже на оштећеној подлози.
Овакво стање одавно је прерасло само естетски проблем. Отвори и одваљени дијелови пода представљају директну опасност за безбједност посјетилаца.
Сваки неопрезан корак рекреативаца, дјеце или старијих суграђана који шетају парком може лако да се заврши повредом, а на терену нема никакве сигнализације која би упозорила на опасност.
Када се анализира овакав степен девастације, неизоставно се поставља кључно питање: Да ли је ово дјело несавјесних појединаца и класичног вандализма, или је ријеч о посљедици уградње неодговарајућих материјала и лоше изведених инсталација?
С једне стране, Бања Лука се у прошлости већ сусретала са случајевима уништавања градског мобилијара, паркова и игралишта од стране вандала, гдје ниједан материјал није поштеђен уколико изостане адекватан надзор.
С друге стране, сама природа оштећења и структура пода отварају сумњу у квалитет примијењених материјала.
Коришћење подних облога које не могу да издрже спољне временске услове, промјене температуре и стандардно оптерећење у јавним просторима указује на то да пројекат можда од старта није био прилагођен реалним условима свакодневног кориштења.
Ако су инсталације и подлози недостајали чврстина и трајност, зубу времена није требало много да доведу материјал до потпуног распада.
Било да је истина негдје између или превасходно лежи у једној од ове двије крајности, јавни простор не смије остати препуштен пропадању.
На надлежнима свакако остаје да утврде узроке, санирају штету и коначно врате овај дио парка у безбједан и функционалан статус који приличи највећем граду Републике Српске.
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