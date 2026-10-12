Logo

Вандализам или фушерај? Шта је стварни узрок пропадања платоа у Парку „Младен Стојановић“

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
12.10.2026 18:11

Коментари:

0
Парк Младен Стојановић руина рупе у даскама девастирано шеталиште
Фото: ATV

Парк „Младен Стојановић“ представља једну од најважнијих и најфреквентнијих зелених оаза у Бањој Луци, мјесто гдје грађани свих генерација свакодневно проналазе предах.

Ипак, ако је судити према тренутном стању и оном што можете видјети на фотографијама са терасе у непосредној близини тениских терена откривају потпуно другачију, знатно суморнију слику која већ дуже вријеме изазива негодовање пролазника и рекреативаца.

Слика запуштености и опасности на сваком кораку

Умјесто уређеног и сигурног простора, затечени призор на тераси више подсјећа на ратну зону. Бројне даске на поду су поломљене или потпуно ишчупане, због чега су настале опасне рупе испуњене лишћем, земљом и смећем.

Простор је испуњен разбацаним лишћем и травом, која пробија кроз пукотине, до напуштених грађевинских и рекламних табли које леже на оштећеној подлози.

Парк Младен Стојановић
Парк Младен Стојановић
ATV

Овакво стање одавно је прерасло само естетски проблем. Отвори и одваљени дијелови пода представљају директну опасност за безбједност посјетилаца.

Сваки неопрезан корак рекреативаца, дјеце или старијих суграђана који шетају парком може лако да се заврши повредом, а на терену нема никакве сигнализације која би упозорила на опасност.

Вандали или лош материјал?

Када се анализира овакав степен девастације, неизоставно се поставља кључно питање: Да ли је ово дјело несавјесних појединаца и класичног вандализма, или је ријеч о посљедици уградње неодговарајућих материјала и лоше изведених инсталација?

С једне стране, Бања Лука се у прошлости већ сусретала са случајевима уништавања градског мобилијара, паркова и игралишта од стране вандала, гдје ниједан материјал није поштеђен уколико изостане адекватан надзор.

Парк Младен Стојановић
Парк Младен Стојановић
ATV

С друге стране, сама природа оштећења и структура пода отварају сумњу у квалитет примијењених материјала.

Коришћење подних облога које не могу да издрже спољне временске услове, промјене температуре и стандардно оптерећење у јавним просторима указује на то да пројекат можда од старта није био прилагођен реалним условима свакодневног кориштења.

Ако су инсталације и подлози недостајали чврстина и трајност, зубу времена није требало много да доведу материјал до потпуног распада.

Парк Младен Стојановић
Парк Младен Стојановић
ATV

Било да је истина негдје између или превасходно лежи у једној од ове двије крајности, јавни простор не смије остати препуштен пропадању.

На надлежнима свакако остаје да утврде узроке, санирају штету и коначно врате овај дио парка у безбједан и функционалан статус који приличи највећем граду Републике Српске.

Парк Младен Стојановић
Парк Младен Стојановић
ATV

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бања Лука

Парк Младен Стојановић

Вандализам

Инфраструктура

Градска управа Бањалука

Коментари (0)

Више из рубрике

У Улици Ивана Фрање Јукића на свега неколико метара од Господске улице изводе се радови. Неки од радова су везани за инфраструктуру док су други везани за послове бањалучког Водовода, како сазнајемо.

Бања Лука

Два милиона за саобраћајно рјешење, а три године касније центар поново раскопан

1 ч

1
Студентски центар Никола Тесла у Бањалуци

Бања Лука

Више бруцоша добило мјесто у дому, а оволико их је завршило испод црте

3 ч

0
Познато када почиње сезона гријања у Бањалуци

Бања Лука

Познато када почиње сезона гријања у Бањалуци

3 ч

1
Жути знак за такси који свијетли ноћу.

Бања Лука

Од 6. октобра нова цијена вожње таксијем у Бањалуци

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

21

Хакери онеспособили фрижидере у супермаркетима: Избили пожари, тоне хране пропало

18

11

Вандализам или фушерај? Шта је стварни узрок пропадања платоа у Парку „Младен Стојановић“

18

11

Седам од десет запослених има страх од губитка посла

18

07

Жена игра и напада људе ножем у Београду: Шокантне сцене усред ноћи

17

56

Развијен план за велики напад: Бомбардери одмах повучени

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима