Почео ''ТротоАрт креативни сајам'' у парку ''Младен Стојановић''

Извор:

АТВ

12.09.2025

18:23

Почео ''ТротоАрт креативни сајам'' у парку ''Младен Стојановић''
Фото: АТВ

У оквиру манифестације ''Септембар у Парку'', вечерас у 18.00 часова у парку ''Младен Стојановић'' почео ''ТротоАрт креативни сајам''.

Суграђани ће током седам дана, од 12. до 18. септембра, имати прилику да уживају у изложбама радова домаћих креативаца, као и у свакодневним програмима које ће изводити улични забављачи, перформери и удружења која су била учесници популарног ''ТротоАрт'' фестивала.

Slobodan Javor

Република Српска

Јавор: Све обећано испоштовано и реализовано

''Нашим умјетницима који изводе перформансе и излажу своје радове на улици желимо да пружимо подршку током цијеле године. Управо због тога је настао овај сајам'', истакла је пројект менаџер Града, Милада Шукало.

Тротоарт, 12.09.2025.

Она је нагласила да посјетиоце очекује седмица креативности, забаве и едукације, а да ће Сајам, осим грађана, посјетити и бројне вртићке групе и ученици из основних школа, саопштили су из Градске управе.

Тротоарт

park Mladen Stojanović

Бањалука

