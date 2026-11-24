У Бањалуци су за сриједу, 25. новембар, планирана искључења електричне енергије на више локација због радова на електромрежи.

Без струје ће од 8.00 до 12.00 часова бити дијелови насеља Радосавска и Јаруге, гдје је планирано развлачење нисконапонског кабла на далеководу.

Од 9.00 до 12.00 часова електричне енергије неће имати дио Улице Бањалучке и дио насеља Крчмарице, због прокреса растиња око далековода.

У периоду од 9.00 до 14.00 часова без напајања ће бити дијелови улица Живка Радишића, код броја 11, и Романијске, код броја 2, због спајања нисконапонског кабла у трафостаници.

У истом периоду, од 9.00 до 14.00 часова, радови на нисконапонској мрежи довешће до искључења електричне енергије у дијеловима улица Липљанске, Изворске, Завалске, Добрунске, Озренске и Ђуре Дамјановића, као и у дијелу насеља Мотике.