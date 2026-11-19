Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић окончао је данашње скупштинско засједање, након што је размотрен Приједлог одлуке о утврђивању назива улице "Улица храбрих срца", те наставак заказао за наредну седмицу.
Нинковић је сједницу окончао након консултација са шефовима клубова и одборничких група у бањалучкој Скупштини.
"С обзиром на то да на дневном реду имамо још доста важних тачака, нарочито оних које се односе на финансије, уз најаву да градоначелник Драшко Станивуковић сутра због политичких обавеза дио дана не би могао присуствовати сједници, договорили смо се да наставак засједања буде сљедеће седмице", рекао је Нинковић на сједници, преноси "Срна".
Он је додао да ће тачан термин сједнице бити накнадно утврђен, те да ће одборници бити благовремено обавијештени.
Одборници су данас дискутовали о Приједлогу одлуке о комуналном реду, Приједлогу одлуке о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама, те више регулационих планова.
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