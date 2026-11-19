Аутор:Марко Гаврић
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Данашња расправа показала је да се проблем загађеног ваздуха у Бањалуци више не може гурати под тепих, чак ни када то питање није на дневном реду Скупштине града. Ова тема је током актуелног часа засјенила све остале расправе. Грађани Бањалуке очекују конкретне мјере и јасне одговоре надлежних, поручила је одборница СНСД-а.
Данашња расправа показала је да се проблем загађеног ваздуха у Бањалуци више не може гурати под тепих, чак ни када то питање није на дневном реду Скупштине града. Ова тема је током актуелног часа засјенила све остале расправе. Грађани Бањалуке очекују конкретне мјере и јасне одговоре надлежних, поручила је одборница СНСД-а.
"Оно што ми треба да урадимо јесте да те мјере које изгласамо и да их и спроводимо. Оно што је је приједлог да се направи једна ванредна тематска скупштина гдје ћемо разговарати о аерозагађењу. Прије свега бих смањила број аутомобила, свака породица има по 3,4 аутомобила, направила бих контролу индивидуалних ложишта колико се то може урадити прије свега тих великих система за гријање. Свакоме бих дала да засади не једно дрво него више", рекла је Снежана Кутлешић Стевић, одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука.
Утврђивање највећих извора загађења, контрола индивидуалних ложишта и преиспитивање урбанистичке политике треба да буду међу приоритетима у рјешавању проблема аерозагађење у граду, сматра Игор Мандић.
"Прва и основна ствар, треба дефинисати највеће загађиваче, ја вјерујем да су то индивидуална ложишта, пратећи мјерне станице у граду, највеће загађење је обично у Трну, Ребровац, Старчевица, дакле у близини Екотоплане и на Кочићевом вијенцу гдје постоји још једна топлана", рекао је Игор Мандић, одборник Листе за правду и ред у Скупштини града Бањалука.
Бања Лука
Гријање и загађен ваздух у Бањалуци нису на дневну реду: Шта је усвојено на сједници Града?
Рјешавање проблема загађења ваздуха треба препустити стручњацима, сматрају одборници. На њима је кажу, да тај процес подрже кроз усвајање одлука и буџетско планирање.
"Ја бих урадио прије много времена, већ прије неких пола године, када смо прошлу зиму имали тематску сједницу, када смо разговарали о овим темама, мислим да стручан тим људи треба да се бави тим питањима, ја као одборник немам то знање да кажем да ће један филтер донесе самом побољшању квалитета ваздуха", рекао је Богољуб Зељковић, одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука", рекао је Богољуб Зељковић, одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука.
"Овдје се мора ангажовати шира група људи која је стручна у тој области, да направе смјернице, треба и пројекат на који начин ће се регулисати бар у неком будућем периоду квалитет ваздуха", рекао је Бранислав Черек, одборник Народног фронта у Скупштини града Бањалука.
Док су се Бањалучани данима гушили у загађеном ваздуху, из Градске управе владао је мук, без званичних упозорења и препорука за заштиту здравља. Саопштења и прича о мјерама стигли су тек јуче и данас, у тренутку када је вјетар већ растјерао загађење и учинио ваздух чистијим, а мјерне станице почеле да биљеже знатно повољније параметре.
"У посљедњих пар дана имамо у великом дијелу Бањалуке добре показатеље, данас у 9,13,15 часова ваздух је био без без било ког процента изнад оног што може неким људима да представља проблем. Еко топлане редовно контролишемо, републичка инспекција се у то укључила, друге велике загађиваче имамо идентификован двоцифрен број, ми то контролишемо и позитивно притишћемо, грађане не можемо да кажњавамо", рекао је Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке.
Предсједник Скупштине града најавио је да су за 2,3 и 4 децембар планиране три ванредне сједнице на којима ће одборници расправљати о проблемима водоснадбјевања, јавног превоза и гријања.
Као четврту тему издвојио је загађење ваздуха и поручио да надлежни имају довољно времена да доставе потребан материјал како би се могло разматрати о стању и проблемима у овој области.
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