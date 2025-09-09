Зељковић: Бањалука се налази у политичком хаосу

Извор:
АТВ
09.09.2025
09:11
Одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић истакао је у АТВ Јутру да се Бањалука данас налази у једном поприличном политичком хаосу и све оно што се дешава у Скупштини града се полако, али сигурно рефлектује на квалитет наших грађана.
"Тако данас и у претходном периоду имамо непокошене зелене површине, смеће по градским и приградским насељима, затворен базен и још је ту много тема која притишћу овај град, као што је ДЕП-ОТ о коме се сада тренутно не прича или паркинг", истакао је Зељковић.
Према његовим ријечима, ако о овим темама питате градоначелника Бањалуке Драшка Станивуковића, он ће, наравно, да оптужи СНСД и скупштинску већину да су они ти који блокирају развој града.
"Али то није тако. Ми смо у претходном периоду у његовом првом мандату учествовали и донијели донијели низ одлука у Скупштини које су рјешавале проблеме наших грађана", рекао је Зељковић.
Он је истакао да ће СНСД подржати сваки пројекат који је значајан за развој Града Бањалуке.
"Исто тако смо рекли да желимо да се испоштују све законске процедуре када су у питању неки одређени пројекти и желимо транспарентно да видимо како се троши тај новац", рекао је Зељковић.
