Зељковић: У пословање градског базена ушла политика

У пословање Градског олимпијског базена у Бањалуци ушла је политика, иако базен није власништво странака, него грађана, те је неопходно што прије наћи рјешење за његово функционисање, поручио је одборник СНСД-а у Скупштини града Богољуб Зељковић.
Зељковић се нада да ће у наредном периоду бити одржана ванредна сједница Скупштине града, те да ће се коначно ријешити тај проблем, саопштено је из Градског одбора СНСД-а Бањалука.
"У Градски олимпијски базен ушла је политика иако базен није ни ПДП-ов ни СНСД-ов, већ припада нашој дјеци и грађанима Бањалуке и њих не занимају свађе. Одговорност сносимо сви, али највећу морају сносити директор и управник базена који су пристали на наметнуте манипулације", рекао је Зељковић.
Он сматра да не постоји објективан разлог за затварање Градског олимпијског базена.
"Град је дужан превозницима више од два милиона КМ, али превозници нису обуставили јавни превоз у Бањалуци. Град је дужан стотине хиљада КМ добављачима Спортског центра "Борик", али директор није затворио дворане у Бањалуци", напоменуо је Зељковић.
Он је додао да су велика дуговања од Града према Дому здравља, али да директор ове здравствене установе није затворио хитну помоћ нити обуставио рад.
"Зато одговорно тврдим да не постоји нити један објективан разлог да Градски олимпијски базен буде затворен. СНСД заједно са коалиционим партнерима је понудио рјешење, а то је да се формира нова јавна установа у склопу које ће Градски олимпијски базен моћи несметано да функционише", рекао је Зељковић.
Он је напоменуо да за градоначелника Бањалуке Драшка Станивуковића то рјешење није прихватљиво, али није ни друго понудио.
