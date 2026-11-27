Аутор:АТВ редакција
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Више од 5.000 саобраћајних незгода догодило се на подручју Полицијске управе Бањалука од почетка године до 20. новембра, а неке од најпрометнијих градских улица уједно су и мјеста на којима се најчешће биљеже удеси.
Према подацима Полицијске управе Бањалука, од 1. јануара до 20. новембра евидентирано је укупно 5.097 саобраћајних незгода.
Нажалост, 20 саобраћајних незгода завршило је смртним исходом, у 104 случаја било је тешко повријеђених, док је у 510 незгода било лакше повријеђених особа. Највећи број, односно 4.463 саобраћајне незгоде, прошао је са материјалном штетом.
Како је за Српскаинфо потврђено у Полицијској управи Бањалука, у свим овим незгодама живот су изгубиле 22 особе, чак 120 особа задобило је тешке тјелесне повреде, док је 799 особа лакше повријеђено.
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Када је ријеч о улицама у Бањалуци, највише посла за полицију и екипе које излазе на терен било је у Улици крајишких бригада. Управо су се ту, од почетка године, па до 20. новембра догодиле 212 саобраћајне незгоде, што је ову улицу сврстало на прво мјесто по броју евидентираних удеса.
Ништа боља ситуација није ни у Карађорђевој улици, која се налази на другом мјесту са 175 саобраћајних незгода. Међу улицама у којима се такође биљежи већи број удеса, како су навели у ПУ Бањалука, издвајају се и Улица Ивана Горана Ковачића и Булевар војводе Степе Степановића.
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Ове улице свакодневно су пуне аутомобила, а у саобраћајним гужвама, посебно у јутарњим и поподневним часовима, довољан је тренутак непажње да дође до судара.
Ипак, гужва није једини разлог због којег долази до незгода. Често су за воланом проблем непажња, журба и непоштовање основних саобраћајних правила.
Из Полицијске управе Бањалука наводе неколико најчешћих пропуста возача који доводе до саобраћајних незгода.
"Извршеном анализом узрока саобраћајних незгода утврђено је да су најчешће грешке које су утицале на настанак саобраћајних незгода одстојање, вожња уназад, првенство пролаза, брзина неприлагођена условима и стању пута, мијењање саобраћајне траке, скретање, те управљање под дејством алкохола са више од 1,50 g/kg", каже за Српскаинфо Милана Стојановић, портпарол Полицијске управе Бањалука.
Из Полицијске управе Бањалука још једном су апеловали на све учеснике у саобраћају да поштују прописе, не сједају за волан под дејством алкохола, опојних дрога и психоактивних супстанци, те да брзину прилагоде стању и условима на путу.
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