Logo
Large banner

Амиџић: Бећировић и Комшић - аутори буџетског хаоса

Извор:

СРНА

11.09.2025

11:11

Коментари:

0
Амиџић: Бећировић и Комшић - аутори буџетског хаоса

Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић изјавио је да су закључци које су на ванредној сједници Предсједништва БиХ изгласали чланови Денис Бећировић и Жељко Комшић још један у низу покушаја да се одговорност за сопствене грешке пребаци на оне који законито и одговорно раде свој посао.

"На јучерашњој сједници, Бећировић и Комшић су, игноришући уставне процедуре, усвојили закључке којима се од Савјета министара тражи да у року од пет дана достави исправљен приједлог буџета за 2025. годину", навео је Амиџић.

Он је подсјетио да су управо Бећировић и Комшић наметнули незаконит, технички непроводив и политички исфорсиран буџет, који је Представнички дом са правом одбацио 1. септембра.

"Ријеч је о истом оном неуставном буџету који је усвојен тако што су Бећировић и Комшић прегласали српског члана Предсједништва Жељку Цвијановић, која је у оба случаја гласала против - како при доношењу овог неуставног буџета, тако и јуче, изјашњавајући се о овим комичним закључцима", навео је Амиџић у писаној изјави.

Умјесто да преузму одговорност, додаје Амиџић, сада Бећировић и Комшић покушавају да натјерају Савјет министара да у рекордном року поправи њихову економску и политичку брљотину.

"Такво понашање је неозбиљно, правно неутемељено и крајње неодговорно. Док институције раде - они пишу закључке. Док грађани чекају буџет - они производе блокаде и хаос", констатовао је Амиџић.

Сања Вулић

БиХ

Вулић: Иницијатива за преиспитивање рада директора Агенције за јавне набавке БиХ

Он је поручио да Министарство финансија и трезора неће бити алат за спровођење политичких импровизација и неуставних налога.

"Буџет се не доноси на основу притисака, већ у складу са законом и важећим процедурама. Министарство којим руководим, неће учествовати у незаконитом и неуставном д‌јеловању", категоричан је Амиџић.

Он је поручио Бећировићу и Комшићу да, ако желе стабилну и функционалну дејтонску БиХ, то докажу поштовањем закона.

"Ако им је циљ политички хаос и урушавање институција - нека то јасно кажу, па да знамо да не руше само буџет, већ и дејтонску БиХ, коју очигледно мрзе", истакао је Амиџић.

Он је рекао да је доста било глуме државника док се упорно спроводи агенда деструкције.

"Оно што раде Бећировић и Комшић није борба за дејтонску БиХ - него против ње. И док год будем обављао функцију министра финансија и трезора - тој политици ћу се одлучно супротстављати", поручио је Амиџић.

Подијели:

Тагови:

Срђан Амиџић

Жељко Комшић

Денис Бећировић

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

07

Кобре ухапсиле држављане БиХ

23

00

Гради се "црна кутија за човјечанство"

22

47

Захарова: Пољска да преиспита одлуку

22

42

Тешка несрећа код Бањалуке, ауто пробило заштитну ограду

22

36

На јесен ови симптоми деменције постају много очигледнији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner