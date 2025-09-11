Амиџић: Бећировић и Комшић - аутори буџетског хаоса

Извор:
СРНА
11.09.2025
11:11
Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић изјавио је да су закључци које су на ванредној сједници Предсједништва БиХ изгласали чланови Денис Бећировић и Жељко Комшић још један у низу покушаја да се одговорност за сопствене грешке пребаци на оне који законито и одговорно раде свој посао.
"На јучерашњој сједници, Бећировић и Комшић су, игноришући уставне процедуре, усвојили закључке којима се од Савјета министара тражи да у року од пет дана достави исправљен приједлог буџета за 2025. годину", навео је Амиџић.
Он је подсјетио да су управо Бећировић и Комшић наметнули незаконит, технички непроводив и политички исфорсиран буџет, који је Представнички дом са правом одбацио 1. септембра.
"Ријеч је о истом оном неуставном буџету који је усвојен тако што су Бећировић и Комшић прегласали српског члана Предсједништва Жељку Цвијановић, која је у оба случаја гласала против - како при доношењу овог неуставног буџета, тако и јуче, изјашњавајући се о овим комичним закључцима", навео је Амиџић у писаној изјави.
Умјесто да преузму одговорност, додаје Амиџић, сада Бећировић и Комшић покушавају да натјерају Савјет министара да у рекордном року поправи њихову економску и политичку брљотину.
"Такво понашање је неозбиљно, правно неутемељено и крајње неодговорно. Док институције раде - они пишу закључке. Док грађани чекају буџет - они производе блокаде и хаос", констатовао је Амиџић.
Он је поручио да Министарство финансија и трезора неће бити алат за спровођење политичких импровизација и неуставних налога.
"Буџет се не доноси на основу притисака, већ у складу са законом и важећим процедурама. Министарство којим руководим, неће учествовати у незаконитом и неуставном дјеловању", категоричан је Амиџић.
Он је поручио Бећировићу и Комшићу да, ако желе стабилну и функционалну дејтонску БиХ, то докажу поштовањем закона.
"Ако им је циљ политички хаос и урушавање институција - нека то јасно кажу, па да знамо да не руше само буџет, већ и дејтонску БиХ, коју очигледно мрзе", истакао је Амиџић.
Он је рекао да је доста било глуме државника док се упорно спроводи агенда деструкције.
"Оно што раде Бећировић и Комшић није борба за дејтонску БиХ - него против ње. И док год будем обављао функцију министра финансија и трезора - тој политици ћу се одлучно супротстављати", поручио је Амиџић.
