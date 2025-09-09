Logo
Амиџић са делегацијом Свјетске банке: ''Идемо даље''

Извор:

АТВ

09.09.2025

21:57

Коментари:

0
Срђан Амиџић министар финансија и трезора БиХ
Фото: АТВ

Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић одржао је састанак са делегацијом Свјетске банке, чији пројекти имају циљ да унаприједе здравство, путну инфраструктуру и подрже прелазак на чисту енергију.

Амиџић је навео да су теме разговора биле текући портфолио пројеката, процес ратификације и ефективност уговора, као и припреме за предстојеће годишње састанке Групације Свјетске банке.

Србија- енглеска-09092025

Фудбал

Србија - Енглеска: Погледајте како су Енглези шокирали Маракану!

"Пројекти Свјетске банке имају за циљ унапређење здравства, путне инфраструктуре и подршку преласку на чисту енергију, с фокусом на побољшање квалитета живота грађана. Идемо даље", навео је Амиџић на Инстаграму.

Nafta

Економија

Цијене нафте скочиле након напада Израела на Катар

Делегацију Свјетске банке предводио је директор за БиХ Кристофер Шелдон.

