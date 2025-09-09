Амиџић са делегацијом Свјетске банке: ''Идемо даље''

Извор:
Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић одржао је састанак са делегацијом Свјетске банке, чији пројекти имају циљ да унаприједе здравство, путну инфраструктуру и подрже прелазак на чисту енергију.
Амиџић је навео да су теме разговора биле текући портфолио пројеката, процес ратификације и ефективност уговора, као и припреме за предстојеће годишње састанке Групације Свјетске банке.
"Пројекти Свјетске банке имају за циљ унапређење здравства, путне инфраструктуре и подршку преласку на чисту енергију, с фокусом на побољшање квалитета живота грађана. Идемо даље", навео је Амиџић на Инстаграму.
Делегацију Свјетске банке предводио је директор за БиХ Кристофер Шелдон.
