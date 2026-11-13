Банке не морају објављивати услове пословања на три језика у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Банке немају обавезу објављивати опште услове пословања на сва три службена језика у БиХ, већ је довољно да то учине на једном. Закључак је ово Уставног суда ФБиХ на оспоравање одредби предсједника ФБиХ Лидије Брадаре.
Парламент Федерације БиХ запримио је пресуду којом је потврђено да члан 113. став (2) Закона о банкама није у супротности с Уставом ФБиХ. Уставност ове законске одредбе оспоравала је предсједница Федерације БиХ Лидија Брадара.
Суд је у образложењу нагласио да су банке привредна друштва која послују на тржишту те да се њихов положај не може поистовјећивати с положајем органа власти.
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