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Посланик Народа и Правде у Скупштини Кантона Сарајево Аљоша Чампара коментарисао је формирање новог руководства Скупштине у којем су по два члана добиле странке Тројке и нове већине (СДА, ДФ и СБиХ).
Иако се дуго мислило како ће тај однос бити три према један у корист Тројке, на крају је СДП пристао да однос буде 2:2.
Чампара каже како је то посљедица политичких пријетњи СДА да ће блокирати избор делегата у Дом народа ФБиХ ако СДП не пристане на џентлменски договор о подјели мјеста у руководству.
Гостујући на ТВСА, упитан о томе како је дошло до договора између СДП-а и СДА о овом питању, Чампара је рекао:
"Однос снага је био 3:1, то су грађани изабрали. А онда, кроз ове разговоре које смо имали, СДА је пријетила да неће ићи у процес делегирања делегата у Дом народа ако они (СДП) не прихвате тај споразум и да буде однос 2:2. Ја не знам шта стоји у том споразуму и какви су договори међу њима. Видјећемо како ће се завршити процес формирања власти и у Федерацији и у БиХ. Можда и то има неке везе с овим. Можда ће СДП бити дио власти на нивоу ФБиХ и БиХ. Према нама, природно је да власт формирају СДА, СБиХ и ДФ, али знате како кажу - у политици има само вјечних интереса, нема вјечитих пријатеља или непријатеља", рекао је Чампара.
Сматра како би се договор СДА и СДП-а око руководства Скупштине КС могао прелити на више нивое власти, а онда вратити на кантон.
"Можда ће се то касније вратити на кантон, па можда ове три странке неће бити дио власти у КС, него неке друге, али видјећемо", рекао је.
(Кликс)
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