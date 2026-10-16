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ЦИК БиХ: Данас почело бројање гласова пристиглих поштом

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16.10.2026 13:40

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Избори
Фото: АТВ

У Главном центру за бројање Централне изборне комисије БиХ почело је бројање гласова пристиглих поштом, а уколико не буде непредвиђених околности резултати избора биће утврђени до 24. октобра, односно до законског рока, изјавио је предсједник ЦИК-а Јован Калаба.

"Имамо пошту која није "на новим технологијама". Мора се скенирати и бројати ручно. Почели смо са тим радом и не каснимо", истакао је Калаба, те додао да бројање гласова пристиглих поштом иде по плану.

Он је додао да су у суботу, 10. октобра, преузети посљедњи пакети гласова пристиглих поштом.

Општи избори у БиХ одржани су 4. октобра, а према прелиминарним подацима ЦИК-а обрађено је 99,04 одсто редовних бирачких мјеста, односно 5.073 од укупно 5.122 редовна бирачка мјеста.

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Тагови :

ЦИК БиХ

Избори 2026

Општи избори 2026

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