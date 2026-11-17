Аутор:АТВ редакција
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Централна изборна комисија БиХ додијелила је на данашњој сједници Маринку Чавари мандат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ, након што је Марина Пендеш поднијела оставку на функцију делегата у овом дому.
Мандат у Дому народа Парламентарне скупштине додијељен је и Жељку Јосићу, након што Иван Вукадин није прихватио додијељени мандат након оставке Илије Цвитановића.
Мандат у Народној скупштини Републике Српске додијељен је Тањи Вукомановић из ПСС-а, након што је Мирна Савић Бањац из ове странке поднијела оставку.
С обзиром да је Вукомановићева раније добила привремени замјенски мандат у Народној скупштини, када је мандат одлучио да у мировање стави Драшко Станивуковић, замјенски привремени мандат додијељен је Драгану Милановићу.
ЦИК је прихватио оставке Саше Глигорића, Небојше Дринића, Невене Тодоровић и Игора Радојичића у Скупштини града Бањалука, те мандате додијелио Давиду Понорцу, Адриани Басари, Немањи Бабићу и Милану Грубору.
На данашњој сједници усвојени су и закључци о покретању поступака утврђивања одговорности за више од 70 политичких партија ради кршења одредаба Закона о финансирању политичких партија.
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