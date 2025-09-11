Logo
Large banner

ЦИК "прелиминарно" именовао предсједнике бирачких одбора

Извор:

Независне

11.09.2025

10:26

Коментари:

2
CIK BIH Centralna izborna komisija
Фото: АТВ

Централна изборна комисија БиХ прелиминарно је именовала предсједнике и замјенике предсједника бирачких одбора за пријевремене изборе за предсједника Републике Српске.

Овом одлуком "прелиминарно" је именовано 4.453 кандидата који су на претходним локалним изборима учествовали у раду, а од тог броја именовано је 83 из Федерације БиХ.

"Надам се да ће сви кандидати који ће добити обавијести промптно реаговати и неће се чекати рок од 10 дана како би све припреме могли обавити у предвиђеном року", рекао је Владо Рогић, који је предсједавао сједницом ЦИК-а.

Осим тога, на сједници ЦИК-а било је говора и о проблемима у раду самог ЦИК-а односно неопходности запошљавања додатног броја људи, пишу Независне.

Подијели:

Тагови:

ЦИК БиХ

izbori

Коментари (2)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

07

Кобре ухапсиле држављане БиХ

23

00

Гради се "црна кутија за човјечанство"

22

47

Захарова: Пољска да преиспита одлуку

22

42

Тешка несрећа код Бањалуке, ауто пробило заштитну ограду

22

36

На јесен ови симптоми деменције постају много очигледнији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner