ЦИК "прелиминарно" именовао предсједнике бирачких одбора

11.09.2025
10:26
Коментари:2
Централна изборна комисија БиХ прелиминарно је именовала предсједнике и замјенике предсједника бирачких одбора за пријевремене изборе за предсједника Републике Српске.
Овом одлуком "прелиминарно" је именовано 4.453 кандидата који су на претходним локалним изборима учествовали у раду, а од тог броја именовано је 83 из Федерације БиХ.
"Надам се да ће сви кандидати који ће добити обавијести промптно реаговати и неће се чекати рок од 10 дана како би све припреме могли обавити у предвиђеном року", рекао је Владо Рогић, који је предсједавао сједницом ЦИК-а.
Осим тога, на сједници ЦИК-а било је говора и о проблемима у раду самог ЦИК-а односно неопходности запошљавања додатног броја људи, пишу Независне.
