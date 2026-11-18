Аутор:АТВ редакција
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Предсједник ХДЗ-а БиХ Драган Човић рекао је да вјерује да ће законодавна власт бити успостављена почетком децембра, а Влада Федерације БиХ до краја фебруара наредне године.
"Отприлике тада истиче и законски рок, а настојаћемо да тај темпо пратимо и када је ријеч о Савјету министара", рекао је Човић у Мостару на обиљежавању 35 година од оснивања Хрватске заједнице Херцег-Босне.
Човић је истакао да се интензивно воде разговори о формирању власти на свим нивоима у БиХ.
"Разговарали смо са свим странкама, прије свега са СДА, наравно и са СДП-ом и СНСД-ом. Много тога смо већ поставили, уз јасна начела о томе како брзо успоставити извршну власт", навео је Човић.
Он је додао да је први корак у успостављању власти конституисање кантоналних скупштина, које почиње ове седмице.
Човић је рекао да су изборни резултати јасно показали ко ће чинити владајућу већину, а да ће односи бити јаснији након што кантоналне скупштине изаберу делегате у Дом народа Парламента ФБиХ.
Он је истакао да се о расподјели ресора још није разговарало јер је приоритет договор о програмским начелима рада извршне и законодавне власти.
Као кључна начела будуће коалиције Човић је навео европски пут БиХ, унутрашњи мир, стабилност и равноправност три конститутивна народа, преноси Срна.
Лидер ХДЗ-а БиХ изразио је очекивање да ће до краја године бити усаглашен четворогодишњи програм развоја ентитета и БиХ.
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