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Фото: ATV/Branko Jović

Српски члан и предсједавајућа Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и чланови Предсједништва Даријана Филиповић и Денис Бећировић учествоваће данас на састанку лидера Брдо–Бриони процеса у Охриду.

Састанку ће присуствовати на позив предсједнице Сјеверне Македоније Гордане Сиљановске-Давкове, предсједнице Словеније Наташе Пирц Мусар и предсједника Хрватске Зорана Милановића.

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