Цвијановић: Није изненађење што БиХ изгледа хаотично и безнадежно

Извор:

АТВ

11.09.2025

19:38

Zeljka Cvijanovic Igor Dodik
Фото: АТВ

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановиће изјавила је да није изненађење што БиХ изгледао хаотично и безнадежно с обзиром на поруке које сарајевски политичари шаљу Републици Српској.

"`Смијенити, санкционисати, забранити, ућуткати, изоловати, затворити`, то су једине поруке које сарајевски политичари шаљу Републици Српској. Сигурно није добра формула за суживот и заједничку будућност. Није изненађење што БиХ изгледа тако хаотично и безнадежно", написала је Цвијановићева на Иксу.

Жељка Цвијановић

