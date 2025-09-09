Цвијановић одговорила Пандуревићевој: ''Полако Александра! Не слушај Конаковића, он појма нема''

Пандуревић је казала како се налазимо у ''вакуум периоду'' када предсједник Српске Милорад Додик ''покушава трговати код САД, да не буде гоњен''. И због тога је Цвијановић у Вашингтону, како каже Пандуревић.

На свом Инстаграм налогу јој се обратила чланица Предсједништва БиХ и написала:

''Полако, Александра! Није политика посао за један дан. Успут, Вашингтон је предиван, нема смећа, нема бескућника који спавају на картонима по тротоарима, стопа криминалитета драстично опала. А, тек, колико је сад тамо пристојних људи. Тачно се види да је у граду нови шериф.

П.С. Не слушај Kонаковића. Он појма нема'', казала је српски члан Предсједништва Босне и Херцеговине, Жељка Цвијановић.