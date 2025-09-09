Logo
Цвијановић одговорила Пандуревићевој: ''Полако Александра! Не слушај Конаковића, он појма нема''

Извор:

АТВ

09.09.2025

20:44

Фото: СРНА

Српски члан предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић коментарисала је изјаву потпредсједнице СДС-а Александре Пандуревић на Н1 телевизији.

Пандуревић је казала како се налазимо у ''вакуум периоду'' када предсједник Српске Милорад Додик ''покушава трговати код САД, да не буде гоњен''. И због тога је Цвијановић у Вашингтону, како каже Пандуревић.

На свом Инстаграм налогу јој се обратила чланица Предсједништва БиХ и написала:

''Полако, Александра! Није политика посао за један дан. Успут, Вашингтон је предиван, нема смећа, нема бескућника који спавају на картонима по тротоарима, стопа криминалитета драстично опала. А, тек, колико је сад тамо пристојних људи. Тачно се види да је у граду нови шериф.

П.С. Не слушај Kонаковића. Он појма нема'', казала је српски члан Предсједништва Босне и Херцеговине, Жељка Цвијановић.

Жељка Цвијановић

Александра Пандуревић

08

09

Скоро 3.000 грађана Српске данас без струје

08

08

Регион у опасности! Прелазак невремена пријети и БиХ

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

08

01

Инспирација за "Succession": Ево ко преузима медијско царство Руперта Мердока

07

52

Издато упозорење због литијумских батерија

