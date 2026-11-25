Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да је Самит Европска унија – Западни Балкан био прилика за размјену мишљења о актуелним политичким и регионалним питањима, као и о процесу европских интеграција и изазовима који га прате.
Цвијановићева је ово навела у објави поводом учешћа на самиту на свом Икс налогу
Самит Европска унија - Западни Балкан био је прилика да размијенимо мишљења о актуелним политичким и регионалним питањима, као и о процесу европских интеграција и његовим изазовима. https://t.co/EVe18t6p4N— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) November 25, 2026
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