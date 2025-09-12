Цвијановић: Трагична смрт Кирка губитак за цијели слободни свијет

12.09.2025
07:34
Коментари:0
Чарли Кирк био је млад и породичан човјек са снажним увјерењима која је досљедно и убједљиво бранио, истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
- Његова трагична смрт је огроман губитак за цијели слободни свијет, а тако и за Србе са којима је одрастао у Чикагу и о којима је лијепо говорио. Нека почива у миру Божјем - навела је Цвијановић у објави на друштвеној мрежи Икс.
