Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је за АТВ на самиту ЕУ - Западни Балкан да је неопходно отворено разговарати о застојима на европском путу БиХ, сагледати пропусте обје стране, али и размотрити сва питања која оптерећују односе БиХ и Европске уније.
Цвијановићева је истакла да је самит добар формат у којем се могу размијенити мишљења са представницима осталих земаља региона, те да европски пут БиХ заслужује озбиљнији приступ него што је то до сада био случај.
"Очекујем да је овај састанак у функцији управо тога да отворено разговарамо о томе шта су били пропусти са обје стране и вјерујем да би могао послужити бољем разумијевању у будућности“, рекла је Цвијановићева.
Говорећи о тренутној позицији БиХ на европском путу, Цвијановићева је указала на то да је БиХ прилично далеко од испуњавања формалних и оперативних задатака, али и постизања политичке сагласности о преосталим отвореним питањима.
"Из прошлог периода остала су питања везана за два закона, остало је питање везано за главног преговарача. Имамо различита мишљења у оквиру БиХ, што није чудо јер о многим питањима имамо различита мишљења“, навела је Цвијановићева.
Она је изразила очекивање да би самит могао послужити приближавању ставова и проналажењу рационалног приступа у свијету у којем се дешавају многе ствари које су донедавно биле незамисливе.
"Вјерујем да ћемо моћи и ми да постављамо нека питања, а не да се само нас пита. Ово доживљавам као једно партнерство гдје треба да покажемо много више разборитости, искрености и рационалног приступа према ономе што јесу актуелна питања, али и што јесу оптерећујућа питања за БиХ“, поручила је Цвијановићева.
Српски члан Предсједништва БиХ указала је и на потребу разговора о посљедицама интервенција страног фактора у БиХ, статусу наметнутих закона, враћању институција домаћој управи, али и суштини реформи које се спроводе на европском путу, посебно када је ријеч о правосуђу.
"Шта значи суштинска реформа? Је ли то само оно што преносите са ентитета на ниво БиХ или реформа значи прављење бољег амбијента? Да ли таквим реформама правимо козметичку ствар или правимо амбијент који ће бити бољи за грађане“, упитала је Цвијановићева.
Она је нагласила значај отварања дијалога и разговора о свим питањима која оптерећују међусобне односе.
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