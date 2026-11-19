Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић честитала је новоизабраном предсједнику Скупштине Србије Александру Чупићу избор на ову одговорну функцију и изразила наду да ће повјерену дужност обављати посвећено и успјешно.
"Увјерена сам да ћемо наставити да јачамо институционалну и сваку другу сарадњу Републике Српске и Србије, у духу блиских и братских односа, а на добробит свих наших грађана", навела је Цвијановићева на "Иксу".
Новоизабраном предсједнику Народне скупштине Републике Србије Александру Чупићу честитам избор на ову одговорну функцију, са искреном надом да ће повјерену дужност обављати посвећено и успјешно.
Увјерена сам да ћемо наставити да јачамо институционалну и сваку другу сарадњу Републике Српске и Србије, у духу блиских и братских односа, а на добробит свих наших грађана.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) November 19, 2026
Кандидат "Студентске листе" Александар Чупић изабран је данас за предсједника Скупштине Србије. За Чупића је гласало 140 народних посланика од 239 присутних.
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