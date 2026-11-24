Аутор:АТВ редакција
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Припадници Горске службе спасавања Станица Сарајево успјешно су реализовали акцију спасавања повријеђеног планинара на подручју Требевића.
Према информацијама које је објавила Горска служба спасавања, планинар је затечен у тешком општем стању, потхлађен, са активним крварењем из носа, а постојала је и сумња на повреду кичменог стуба и прелом екстремитета.
Спасиоци су одмах приступили процјени виталних функција и пружању прве помоћи. Контролисали су крварење, предузели мјере заштите од хладноће и посебну пажњу посветили могућој повреди кичме.
Повријеђени екстремитет је имобилисан, а планинар припремљен за транспорт.
Након стабилизације његовог стања, услиједио је захтјеван и пажљиво координисан транспорт до екипе Хитне медицинске помоћи, којој је повријеђени предат на даље збрињавање.
Из Горске службе спасавања пожељели су повријеђеном планинару брз опоравак, а свима који бораве у планинама упутили апел на опрез, коришћење адекватне опреме и прилагођавање кретања условима на терену.
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