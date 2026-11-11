Ево гдје је јутрос ваздуг нездрав

Аутор:АТВ редакција
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Ваздух је јутрос нездрав у Сарајеву, гдје је измјерен индекс загађености 167, те у Бањалуци са индексом 165, подаци су сајта "Еко акција".
Осим у ова два града, ваздух је у категорији нездравог и у Илијашу, Високом и Какњу.
Нездрав ваздух може изазвати појачане симптоме и интензитет болести код лица са болестима срца и дисајних органа, попут астме, док би остали становници могли почети осјећати негативан утјецај загађења на здравље.
Због тога је потребно да плућни и срчани болесници, труднице, дјеца и старије особе смање било какве вањске физичке активности, док би продужена или већа напрезања током боравка вани требали избјегавати и сви остали.
Ваздух нездрав за осјетљиве групе је у Вогошћи, Приједору и Зеници, док је умјерено загађен у Добоју, Маглају, Хаџићима, Гацку, Јајцу и Тешњу.
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