Logo

Ево гдје је јутрос ваздуг нездрав

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
11.11.2026 07:55

Коментари:

0
Бањалука прекривена маглом.
Фото: АТВ

Ваздух је јутрос нездрав у Сарајеву, гдје је измјерен индекс загађености 167, те у Бањалуци са индексом 165, подаци су сајта "Еко акција".

Осим у ова два града, ваздух је у категорији нездравог и у Илијашу, Високом и Какњу.

Нездрав ваздух може изазвати појачане симптоме и интензитет болести код лица са болестима срца и дисајних органа, попут астме, док би остали становници могли почети осјећати негативан утјецај загађења на здравље.

Због тога је потребно да плућни и срчани болесници, труднице, дјеца и старије особе смање било какве вањске физичке активности, док би продужена или већа напрезања током боравка вани требали избјегавати и сви остали.

Ваздух нездрав за осјетљиве групе је у Вогошћи, Приједору и Зеници, док је умјерено загађен у Добоју, Маглају, Хаџићима, Гацку, Јајцу и Тешњу.

илу-беба-11072026

Друштво

Српска богатија за 31 бебу

Требиње, Мостар, Бихаћ и Ливно јутрос имају добар квалитет ваздуха, пише Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

нездрав ваздух

Бањалука

Сарајево

загађење

Коментари (0)

Више из рубрике

Струја

БиХ

Електропривреди БиХ фали милион тона угља

15 ч

0
Грађевински радници са заштитним шлемовима на активном градилишту са заштитним оградама.

БиХ

Послодавци у БиХ до даљњег не могу запошљавати раднике из Индије, Непала, Бангладеша и Шри Ланке

17 ч

0
Доктор је највиши академски степен. Добија се преко независних истраживања и не захтијева структурисан ток рада било које врсте.

БиХ

Здравствени радници организовали протестно окупљање: Траже веће плате

21 ч

0
Конобар

БиХ

Послодавац из БиХ тражи 50 радника

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима