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Федерација се задужује за 40 милиона КМ

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АТВ редакција
09.11.2026 14:54

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Федерација се задужује за 40 милиона КМ
Фото: АТВ

Федерација БиХ (ФБиХ) планира ново задужење од 40 милиона КМ емисијом трезорских записа, заказаном за 17. новембар.

Федерално министарство финансија објавило је јавни позив за учествовање у емисији обвезница ФБиХ путем аукције на Сарајевској берзи.

Планирани износ емисије је 40 милиона КМ, номинална вриједност трезорског записа је 1.000 КМ, док је 18. новембар 2033. године датум њихових доспијећа.

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Ријеч је о аукцији на примарном тржишту, вишеструких цијена, пише Срна.

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Тагови :

Федерација БиХ

задужење

Милиони

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