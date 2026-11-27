Аутор:АТВ редакција
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Хрватски члан Предсједништва БиХ Даријана Филиповић изјавила је данас у Охриду да би наредни састанак лидера процеса Брдо-Бриони могао бити одржан у БиХ, истичући да овакав формат непосредног разговора предсједника треба чувати и одржавати.
"По расположењу које смо данас видјели, мислим да би наредни састанак могао бити одржан у БиХ", рекла је Филиповићева новинарима у Охриду.
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Она је истакла да се од представника Хрватске и Словеније, које су чланице ЕУ, чуло јасно опредјељење за помоћ БиХ на европском путу, наводећи да се у БиХ Европа не жели као парола, већ као стандард.
"БиХ не недостаје жеља за ЕУ, недостаје политички капацитете да се убрза тај процес", рекла је она и додала да је на данашњем састанку истакнута забринутост око регионалне и глобалне безбједности.
Бошњачки члан Предсједништва БиХ Денис Бећировић рекао је да се жели убрзати европски пут БиХ, ојачати регионална сарадња, те развијати економске односе са земљама региона.
Предсједник Црне Горе Јаков Милатовић истакао је да је процес Брдо-Бриони важна регионална платформа сарадње, те да је данашњи састанак лидера овог процеса прошао у доброј атмосфери, што није био случај у прошлости.
Милатовић је рекао да је на састанку информисао саговорнике да је Влада Црне Горе финансијски подржала нове авио-линије, чиме дјелима потврђује регионалну сарадњу.
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"Било је разговора и о отвореним питањима, а поновио сам да је Црна Гора најнапреднија од свих земаља кандидата и истински можемо да завршимо процес преговора до краја ове године и да 2028. године постанемо члан ЕУ" навео је Милатовић.
У Охриду је данас одржан састанак лидера процеса Брдо-Бриони, а састанку су присуствовали чланови Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, Даријана Филиповић и Денис Бећировић, те лидери Хрватске, Словеније, Сјеверне Македоније, Црне Горе, Србије и Албаније, преноси Срна.
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