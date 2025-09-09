Logo
Форто: На идућој сједници анализа обећања превозницима

09.09.2025

17:13

Министар комуникација и транспорта у Савјету министара Един Форто изјавио је да је Савјет министра дао рок надлежним министарствима и Управи за индиректно опорезивање да до сједнице идуће седмице доставе шта су учинили поводом обећања датим превозницима како би блокаде биле укинуте.

''Радујем се тој расправи која ће бити интересорна и тада ћемо пуно више знати шта је ко обећао и који су рокови за испуњење'', рекао је Форто новинарима након данашње сједнице Савјета министара.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Нелегални су и Никшић и његова влада

Он је навео да је разговарано кратко и о нацрту плана реформи које су дио Плана раста.

''Са жаљењем могу констатовати да немамо тај материјал пред собом иако је рок који смо сами изгласали истекао'' каже Форто.

Он сматра да предсједавајућа Савјета министара Борјана Кришто жели да то стави на дневни ред, али да му нешто говори да нема сагласност свих који би требало да гласају за то, преноси Срна.

Милорад ДОдик-04092025

Република Српска

Додик: Биће још изненађења

Форто је става да БиХ због неусвајања нацрта плана реформи слиједи ново смањење средстава ЕУ.

