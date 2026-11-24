Аутор:АТВ редакција
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Замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић изјавио је за Срну да Република Српска још једном показује да је политички и институционално најстабилнији дио БиХ.
"Док други још размишљају како да формирају власт, Република Српска већ у децембру може имати нову владу. То је разлика између политике која има јасан правац и политике која се своди на бескрајне преговоре", поручио је Гогановић.
Он је нагласио да Игор Додик има политички легитимитет потврђен изборним резултатом, али и значајне међународне контакте.
"Подсјетићу да је управо Игор Додик довео Доналда Трампа Млађег у Бањалуку. То довољно говори о његовим контактима и могућностима да Републику Српску представља на међународној сцени", истакао је Гогановић.
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Осврћући се на реакције из Федерације БиХ, Гогановић је поручио да не разумије зашто се поједини тамошњи политичари толико баве избором мандатара у Републици Српској.
"Нас не занима ко ће бити мандатар у Федерацији. Не мијешамо се у њихове политичке процесе и исто очекујемо од њих. О Влади Републике Српске одлучују институције Српске, а не политичари из Федерације“, нагласио је Гогановић.
Он је закључио да СНСД, под руководством Милорада Додика, наставља политику институционалне стабилности, економског развоја и јачања међународних веза, са циљем бољег животног стандарда грађана и снажнијег међународног позиционирања Републике Српске, преноси Срна.
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