Гужва на излазу из БиХ: Појачана фреквенција возила на овим граничним прелазима

13.09.2025

16:01

Granica Granicni prelaz Hrvatska
Фото: Танјуг/АП

На граничним прелазима Градишка, Доња Градина, Костајница, Изачић, Орашје, Брод, Зупци и Дољани појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ.

Задржавања на осталим прелазима су до 30 минута, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

У функцији је и гранични прелаз Крстац на путу Гацко-Никшић до почетка октобра.

Гранични прелаз Брчко је отворен за путничка возила до 3,5 тона.

Јулија Мари Гајзер

Свијет

Трагедија: Младу спортисткињу (23) убио камион

На граничном прелазу Каракај забрањен је саобраћај за возила тежа од пет тона највеће дозвољене масе и таква возила се преусмјеравају на нови мост Братољуб у Братунцу и на гранични прелаз Рача, преноси Срна.

Гранични прелаз

гужве на граници

