Гужва на излазу из БиХ: Појачана фреквенција возила на овим граничним прелазима

На граничним прелазима Градишка, Доња Градина, Костајница, Изачић, Орашје, Брод, Зупци и Дољани појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ.
Задржавања на осталим прелазима су до 30 минута, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
У функцији је и гранични прелаз Крстац на путу Гацко-Никшић до почетка октобра.
Гранични прелаз Брчко је отворен за путничка возила до 3,5 тона.
