Гужва на излазу из БиХ: Појачана фреквенција возила на овим граничним прелазима

На граничним прелазима Градишка, Доња Градина, Костајница, Изачић, Орашје, Брод, Зупци и Дољани појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ.

Задржавања на осталим прелазима су до 30 минута, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

У функцији је и гранични прелаз Крстац на путу Гацко-Никшић до почетка октобра.

Гранични прелаз Брчко је отворен за путничка возила до 3,5 тона.

На граничном прелазу Каракај забрањен је саобраћај за возила тежа од пет тона највеће дозвољене масе и таква возила се преусмјеравају на нови мост Братољуб у Братунцу и на гранични прелаз Рача, преноси Срна.