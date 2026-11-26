Аутор:АТВ редакција
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На данашњој конференцији за новинаре поводом Дана оружаних снага БиХ, министар Зукан Хелез је прокоментарисао случај нестанка горива горива из војног складишта "Стојковићи" код Новог Травника.
"Када је у питању нестанак нафте на подручју Новог Травника, ја не знам кад је то почело, то је могло бити прије 20 година, прије 10 година, у задњих неколико мјесеци, али оно на шта сам поносан је да смо ми то открили и да смо укључили у истрагу све релевантне иснтитуције, од тужилаштва, судова, до наших људи који су задужени за то", рекао је Хелез новинарима.
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Потврђено писање АТВ-а: Нестало 226.000 литара горива из складишта ОС БиХ
Он је нагласио да се нада да ће истрага до краја отрити ко су починиоци, те да нико неће побјећи од правде и закона:
"Надам се да ћемо то довести до краја, и да ћемо открити ко су ти људи да су то нечасни људи ко год је то урадио, и да ћемо открити од када је то. Ако је неко мислио да ће се сакрити одласком у пензију, а то је некад започео, ми ћемо све то открити и нико неће побјећи од закона и правде", поручио је Хелез.
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