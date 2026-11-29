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"Бећировић се у пуном капацитету враћа у учешће у раду кроз органе СДП-а". Рекао је ово федерални премијер и лидер СДП-а Босне и Херцеговине, Нермин Никшић, говорећи о улози о Дениса Бећировића у СДП-у у интервјуу за Јуроњуз.
Никшић је рекао и да је договорено да се Бећировић обрати на Конгресу СДП-а заказаном за 6. децембар.
"Денис се више сљедећи пут не може кандидовати за члана Предсједништва БиХ и мени је сасвим прихватљиво са се поново позиционира у СДП-у. На Конгресу ће се обратити излагањем о међународном положају, статусу и будућности БиХ, рекао је Никшић
Упитан је и о могућим насљедницима на челу странке и да ли би то могао бити Бећировић, на што је Никшић рекао “наравно да може, не само он, може ме замијенити као било који тренутни члан СДП-а који се кандидује и добије подршку чланова”.
Никшић је рекао и да има своје фаворите, али није говорио о именима.
"Наравно да имам, али није у реду, кад дође вријеме за то. Зависно од тога ко ће се кандидовати", рекао је Никшић.
Подсјетимо, СДП ће 6. децембра одржати ванредни Конгрес на којем се неће бирати нови предсједник, већ ће се разматрати позиција ове партије у евентуалним разговора око формирање нове власти.
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