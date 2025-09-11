''Иницијативе бошњачких политичара усмјерене су на прогон Срба и Хрвата''

11.09.2025
12:19
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић рекла је данас да су иницијативе бошњачких посланика усмјерене на распакивање Дејтонског споразума и прогон српског и хрватског народа, а не на бригу о Бошњацима.
Вулићева је, реагујући на једну од иницијатива посланика Шемсудина Мехмедовића, која се односи на заступљеност Бошњака у заједничким институцијама, рекла да такве иницијативе треба преиспитати и поставити питање да ли бошњачки политичари и даље инсистирају на распакивању Дејтона.
"Још бих поставила питање, шта је са Министарством иностраних послова? Да ли су Срби и Хрвати и ту вишак? Послије овог испирања мозга, како су Срби и Хрвати вишак у БиХ и свега што смо чули, јасно нам је чему води расправа", рекла је Вулићева.
БиХ
Вулић: Иницијатива за преиспитивање рада директора Агенције за јавне набавке БиХ
Вулићева је рекла да је сагласна са оним што је данас на сједници изнио посланик Предраг Кожул, који је рекао да је Мехмедовићев захтјев да Представнички дом одреди надлежне комисије о његовим иницијативама, грубо кршење Пословника, јер то није у надлежности дома већ Колегијума.
Кожул је рекао да би волио расправљати о меритуму ових иницијатива, те да би питао Мехмедовића зашто је из ове приче избјегао правосудне институције. "Допунио бих и његову анализу у Оружаним снагама у којима недостаје 427 Хрвата и добро је што ћемо расправљати о тим темама, али не на овакав начин", навео је Кожул.
На захтјев Клуба посланика СНСД-а дата је получасовна пауза.
