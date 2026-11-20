Аутор:АТВ редакција
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Институције Републике Српске наставиће да подржавају успјешне ученике у Српској који на такмичењима постижу одличне резултате и који су показали да имају жељу за успјехом и повећањем знања, чиме доприносе заједници у којој живе, изјавила је данас у Бањалуци српски члан и предсједавајућа Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
"Желим да будемо заједно, да наставимо да дајемо подршку нашим талентованим и успјешним ученицима, да покушамо заједно да усмјеравамо њих, али и нас као заједницу да би постизали и боље резултате", рекла је Цвијановићева прије почетка свечаног пријема за ученике основних и средњих школа у Републици Српској који су у протеклој школској години освојили једно од прва три мјеста на републичким и међународним такмичењима и конкурсима.
Она вјерује да ови ученици могу бити мотивациони фактор за све остале који желе да улажу у своје знање, да се докажу и буду на услузи друштву у којем живе.
Цвијановићева је честитала ученицима, али и просвјетним радницима који су допринијели ђачким успјесима, али и њиховим породицама.
Посебна радост увијек су сусрети са младим људима који својим врхунским резултатима, знањем и трудом заслужују признање.
Данас смо у Влади Републике Српске ученицима основних и средњих школа уручили награде за њихова изузетна постигнућа.
Сваки њихов успјех подстицај је и обавеза да наставимо да улажемо у образовање и стварамо услове у којима ће млади људи моћи овдје да развијају своје таленте и остварују потенцијал.
Честитам награђеним ученицима, њиховим професорима и родитељима, који су дио ових успјеха, уз жељу да им будућност донесе још много разлога за радост и понос.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) November 20, 2026
Министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић рекао је да су ови ученици најбољи амбасадори образовног система Српске, својих школа, локалних заједница, али и Републике Српске.
"Њихови успјеси треба да послуже будућим генерацијама и буду им подстрек. Њима и њиховим менторима, али и родитељима, желим да им ово не представља крајњи циљ већ подстрек за даљи предан рад", рекао је Голубовић.
Директор требињске Гимназије Доброслав Слијепчевић рекао је да просветни радници улажу свакодневне напоре и труд да дају адекватну подршку сјајној дјеци која сваке године постижу све боље резултате.
Он је указао да не изостаје ни подршка надлежних републичких институција, с циљем стварања бољих услова за рад и постизање добрих резултата.
Прво мјесто на републичком такмичењу из српског језика и књижевности освојила је ученица Основне школе "Петар Кочић" из Нове Тополе Марија Церовац која је рекла да је поносна на себе, али и на оне који су је подржавали, те да је лијепо искуство када имаш могућност да научиш нешто ново о свом језику.
Вук Јанковић, који је освојио златну медаљу на Међународној математичкој олимпијади у Шангају и бронзану медаљу на Међународној олимпијади из физике у Колумбији, истакао је да овакви догађаји много говоре о подршци коју им пружају институције, вјерујући да ће таква подршка у будућности бити обострана.
"На такмичењима имате прилику да представите своју заједницу, школу, Републику Српску. Надам се да смо ми то успјели да учинимо у најбољем свјетлу", рекао је Јанковић.
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