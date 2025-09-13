Када ће БиХ бити коначно очишћена од мина?

Извор:
Глас Српске
13.09.2025
09:03
У БиХ је од 2002. до краја 2024. године за уклањање заосталих минско-експлозивних средстава и чишћење минских поља потрошено 875,5 милиона марака, а да би тај процес био коначно и завршен неопходно је додатних 670 милиона.
Указали су на ово у свом свеобухватном плану за окончање процеса деминирања из Центра за уклањање мина БиХ (БХМАЦ), појашњавајући да је поред те своте новца неопходно обезбиједити и 9,5 милиона марака годишње за функционисање центра, плате и друге трошкове.
Када буде подвучена црта, испада да ће процес деминирања, уколико буде укалкулисан и период до 2002. године, за који не постоје тачни подаци колико је новца потрошено за ове намјене, али и неопходна новчана средства да све ово коначно буде и окончано - коштати више од 1,7 милијарди марака.
Према ријечима надлежних из БХМАЦ-а, најповољнији сценарио је да све буде завршено 2031. године, а најгори 2042. Који ће на крају бити, како су истакли, зависиће прије свега од благовременог обезбјеђивања неопходних финансијских средстава за ову намјену да би била очишћена 802 квадратна километра површина под минама које и након 30 година након завршетка рата пријете локалном становништву.
Како је наведено у овом документу, односно плану, БиХ спада у ред земаља које се нажалост и даље суочавају са великим проблемом заосталих минско-експлозивних средстава. Према извршеним процјенама још око 1,57 одсто површине се налази под минама, а чије је уклањање и до сада зависило од донаторских средстава.
Надлежни из овог центра наводе да велики проблем представља то што глобална дешавања и усмјеравање фокуса политичких актера на друга подручја - већ имају значајан утицај на ниво донаторских средстава која се додјељују БиХ, а процјена је да ће у будућности имати још израженији утицај.
Упозоравају на то да постоји велика опасност да БиХ остане без донаторске подршке у процесу деминирања, што би захтијевало да овај процес буде настављен искључиво са ослонцем на домаће капацитете и ресурсе, што би продужило у недоглед само уклањање и чишћење површина које се још налазе под минама.
У БХМАЦ-у су стога израдили приједлог плана који су доставили на адресу надлежних, Савјета министара БиХ у којем су разрађене различите опције, али опције које су условљене величином буџета који би било могуће обезбиједити за ове намјене. Према првом, најповољнијем сценарију, БиХ би евентуално могла бити очишћена од мина до 2031. године. Овај план подразумијева да од 103 милиона марака, колико је неопходно на годишњем нивоу за деминирање, половина буде обезбијеђена од стране свих нивоа власти у БиХ. Други сценарио - процес чишћења мина завршава 2035. године. У БХМАЦ-у сматрају да је овај план изводив у овом року уколико на годишњем нивоу буде обезбијеђено 53,5 милиона марака, плус трошкови центра. Најнеповољнији је трећи - да процес деминирања буде завршен до краја 2042. године, значи тек за 17 година.
И он је, према мишљењу надлежних из овог центра, најреалнији уколико противминске активности буду условљене количином новца која се слијева за ове намјене, као и до сада. Примјера ради, трошкови деминирања током прошле године износили су око тек 38 милиона марака, од чега је 18 милиона било уплаћено од стране домаћих институција.
"Окончање процеса деминирања до краја 2042. године ће вјероватно и бити остварено, ако нешто у међувремену не буде промијењено, не буде усвојен закон о противминском дјеловању у БиХ или ако донесени закон не буде садржавао законска рјешења којима може бити убрзан овај процес. Такође ова могућност ће наступити уколико не дође до повећања броја радних мјеста у Центру, али и већег ангажмана свих нивоа власти, укључујући и локалне заједнице у финансирању противминских акција", поручили су из БХМАЦ-а.
Према подацима БХМАЦ-а од завршетка рата па до 2024. године у БиХ је страдало више од 1.780 особа, од чега 625 смртно, а међу њима је и 53 деминера. Од укупног броја смртно страдалих од заосталих мина било је доста дјеце, чак 14 одсто, а жена 10, пише Глас.
