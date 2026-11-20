Аутор:АТВ редакција
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Златко Кнежевић, бивши судија Уставног суда Босне и Херцеговине, рекао је да не постоји право да Уставни суд преиспитује одлуку члана Предсједништва БиХ.
Он је, коментаришући одлуку Уставног суда БиХ, који је ван снаге ставио изјаву Жељке Цвијановић, члана Предсједништва БиХ, о угрожености виталног националног интереса Републике Српске, као и одлуку Народне скупштине Републике Српске којом је та изјава потврђена, рекао да је незамисливо да Уставни суд БиХ себи даје за право да процјењује “уставно право члана Предсједништва да изјави повреду ентитетског интереса”.
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“То је једно. Друго, нема право да одлучује о нечему о чему је више од двије трећине народних посланика изабраних у Народну скупштину потврдило као повреду ентитетског интереса”, рекао је Кнежевић за "Независне".
Он је рекао да одлука Уставног суда БиХ нема везе ни са Уставом БиХ ни са тумачењем Устава те да је та одлука несхватљива за било кога ко се бави уставним правом да је Уставни суд БиХ то могао урадити.
“Оног момента када је Народна скупштина то потврдила са двије трећине гласова, ја више не разумијем шта је Уставни суд БиХ имао са тим. То је било недопустиво за одлучивање. Ово је први пут, и ово је неприхватљив начин више, не моделирања Устава и не тумачења Устава, него узимање у руке права која не постоје. Не постоји право Уставног суда да преиспитује одлуку члана Предсједништва БиХ и то је суштина”, рекао је Кнежевић.
Он је навео да не постоји ни право Уставног суда да преиспитује да ли је требала или није требала двотрећинска већина у Народној скупштини о нечему одлучити или не одлучити.
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“Ово је један од најопаснијих удара на уставну позицију Босне и Херцеговине. Шта ћемо сутра, ако два члана Предсједништва, или двије чланице Предсједништва, почну да доносе све одлуке са 2:1”, рекао је Кнежевић.
Нагласио је и да Република Српска треба хладне главе да размисли шта даље те да постоји неколико модалитета одговора. Навео је и да, прије свега, Народна скупштина Републике Српске треба да одговори на ово парауставно отимање надлежности Народне скупштине.
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