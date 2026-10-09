Аутор:Бранка Дакић
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Изборни побједници познати, мале су шансе за изненађења након објављивања коначних резултата. Ко ће с ким у коалицију, питање је које се само по себи намеће?
Логично је да за преговарачки сто прво сједну побједници, а повјерење су грађани БиХ указали СНСД-у, ХДЗ-у и СДА. Драган Човић већ планира састанке.
"Сигуран сам да ћемо идући тједан имати састанке, да ли у Мостару, Сарајеву или Бањалуци, али ту не видим проблема. То би били први разговори, да видимо којом динамиком, као радити", казао је предсједник ХДЗ-а Драган Човић.
У СДА још немају званичан став, али логично им је да власт чине изборни побједници, па наговјештавају да би за преговарачки сто могли са СНСД-ом и ХДЗ-ом. Грађани су рекли своје и те три странке имају одговорност да БиХ воде ка напретку, јер интерес грађана мора бити на првом мјесту.
"Оне странке које могу осигурати проходне парламентарне капацитете како би се коалициони договори и програми рада могли имплементирати, без застоја и блокада", истакао је потпредсједник СДА Муамер Зукић.
У СНСД-у знају да неће прекидати дугогодишње партнерство. С ким ће још преговарати, то још нису дефинисали.
"Ми смо побједници, ми смо на цијени. Са ХДЗ-ом остајемо у партнерству, само је питање ко ће бити трећи", рекла је потпредсједник СНСД-а Сања Вулић.
Те три странке демократска су воља српског, хрватског и бошњачког народа. Од њих грађани очекују много, па би логично било да оне чине власт на нивоу БиХ, став је аналитичара.
"Евентуални покушаји да се из власти избаци СНСД, а то је математички готово немогуће, за посљедицу би имало битно отежан процес одлучивања, те поновни застој свих конструктивних процеса", казао је аналитичар Дамир Сакић.
Како сада ствари стоје, о томе нико и не размишља, осим странака Тројке, али политички губитници се овдје, свакако, не питају. Све би требало бити много јасније већ након првог састанка, а разлога за његово одуговлачење нема. Могао би бити већ наредне седмице.
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