Logo

Ко ће с ким у коалицију - питање је које се само по себи намеће

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
09.10.2026 19:22

Коментари:

1
Ко ће с ким у коалицију - питање је које се само по себи намеће
Фото: АТВ

Изборни побједници познати, мале су шансе за изненађења након објављивања коначних резултата. Ко ће с ким у коалицију, питање је које се само по себи намеће?

Логично је да за преговарачки сто прво сједну побједници, а повјерење су грађани БиХ указали СНСД-у, ХДЗ-у и СДА. Драган Човић већ планира састанке.

"Сигуран сам да ћемо идући тједан имати састанке, да ли у Мостару, Сарајеву или Бањалуци, али ту не видим проблема. То би били први разговори, да видимо којом динамиком, као радити", казао је предсједник ХДЗ-а Драган Човић.

У СДА још немају званичан став, али логично им је да власт чине изборни побједници, па наговјештавају да би за преговарачки сто могли са СНСД-ом и ХДЗ-ом. Грађани су рекли своје и те три странке имају одговорност да БиХ воде ка напретку, јер интерес грађана мора бити на првом мјесту.

"Оне странке које могу осигурати проходне парламентарне капацитете како би се коалициони договори и програми рада могли имплементирати, без застоја и блокада", истакао је потпредсједник СДА Муамер Зукић.

У СНСД-у знају да неће прекидати дугогодишње партнерство. С ким ће још преговарати, то још нису дефинисали.

"Ми смо побједници, ми смо на цијени. Са ХДЗ-ом остајемо у партнерству, само је питање ко ће бити трећи", рекла је потпредсједник СНСД-а Сања Вулић.

Те три странке демократска су воља српског, хрватског и бошњачког народа. Од њих грађани очекују много, па би логично било да оне чине власт на нивоу БиХ, став је аналитичара.

"Евентуални покушаји да се из власти избаци СНСД, а то је математички готово немогуће, за посљедицу би имало битно отежан процес одлучивања, те поновни застој свих конструктивних процеса", казао је аналитичар Дамир Сакић.

Како сада ствари стоје, о томе нико и не размишља, осим странака Тројке, али политички губитници се овдје, свакако, не питају. Све би требало бити много јасније већ након првог састанка, а разлога за његово одуговлачење нема. Могао би бити већ наредне седмице.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

СДА

Драган Човић

Сања Вулић

Избори 2026

избори

Коментари (1)

Више из рубрике

Болнички ходник са три празна транспортна болничка кревета.

БиХ

У Федерацији пријављена 163 случаја болести слична грипу

11 ч

0
Избори, гласање, скенер

БиХ

Истиче рок за достављање гласова из дијаспоре

11 ч

0
Амиџић за АТВ: Имаћемо два прелаза, а Крњић може само да гласа из кућног шпајза

БиХ

Амиџић за АТВ: Имаћемо два прелаза, а Крњић може само да гласа из кућног шпајза

13 ч

2
Срђан Амиџић

БиХ

Амиџић: Када ми кажу да сам државни министар ја се најежим, Сарајево жели да се Бошњаци све питају

14 ч

6

  • Најновије

  • Најчитаније

22

29

Ковид, Бруно: Џака запао у нову невољу након пресуде

22

25

Покушај отимања имовине СПЦ у ФБиХ: Црква уписана на непостојећег власника

22

20

Трамп и Путин обрадовали свијет: Цијене горива ће експресно падати?

22

18

Шоља овог чаја прије одласка у кревет ће вам помоћи да брже заспите

21

56

Ова три знака улазе у најсрећнији дио живота

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима