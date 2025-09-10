Конаковић каже да је БиХ спремна одговорити Русији

10.09.2025
Министар спољних послова у Савјету министара БиХ Елмедин Конаковић наставља да јавност забавља изјавама које превазилазе границе здраве логике и озбиљне дипломатије.
Овога пута, обраћајући се шефу руске дипломатије Сергеју Лаврову, Конаковић је поручио да "Русија треба помоћи Србима у БиХ да остану у својој земљи, али кроз економско јачање са Европском унијом". Само по себи, звучи као шала да политичар попут Конаковића покушава "упутити лекције" далекој и неупоредиво моћнијој Русији, земљи која је стална чланица Савјета безбједности УН-а, нуклеарна сила и један од кључних играча у свјетској политици.
Док Лавров и Москва говоре о најдубљој политичкој кризи у БиХ у посљедњих 30 година и о грубом мијешању Запада у унутрашње прилике, Конаковић у истом тону покушава да увјери јавност да ће "БиХ са својим партнерима у Савјету безбједности" зауставити Русију и њене ставове.
Посебно комичан дио његовог наступа јесте увјеравање да ће БиХ "адекватно и правовремено" одговорити Русији.
- Нисмо изненађени поступцима Русије ни порукама Лаврова и на њих смо и те како спремни. О томе смо одмах разговарали са нашим међународним партнерима. Неки од њих су и чланице Савјета безбједности Уједињених нација и сигурно ћемо адекватно и правовремено одговорити на оно што Русија већ неколико пута покушава користећи Српску и захваљујући поданичком односу Милорада Додика. Он користи Српску као простор у којем прављењем проблема јача своју позицију за преговоре у другим дијеловима свијета - рекао је Конаковић за агенцију ФЕНА.
Док Лавров и Додик најављују сусрет са предсједником Русије Владимиром Путином и разговор о конкретним међународним питањима, Конаковић прича о "дупло већем раду са пријатељима и савезницима", без иједног опипљивог резултата.
