Кошарац: Форто не извршава одлуке Савјета министара

10.09.2025
13:22
Коментари:0
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац рекао је у Сарајеву током састанка са новоименовани министром саобраћаја и веза Републике Српске Зораном Стевановићем да је неприхватљиво да није извршена усвојена одлука Савјета министара о додјели и кориштењу средстава, која су предвиђена за Српску и да ће инсистирати на рјешавању проблема.
- Проблем лежи у чињеници да министар транспорта и комуникација Един Форто не извршава одлуке Савјета министара које га обавезује да са Владом Републике Српске потпише уговоре како би се исплатила одобрена средства за реализацију пројеката из области саобраћаја и комуникација, које је предложила Влада Српске. У конкретном случају, ријеч је о око 18 милиона КМ - објавио је Кошарац на Инстаграму.
Он је навео да је овакав однос апсолутно неприхватљив и да ће инсистирати на рјешавању проблема.
- Желимо да адекватним поступањем спријечимо да Влади Српске буду ускраћена поменута средства - истакао је Кошарац.
Кошарац је Стевановићу пожелио много успјеха у будућем раду, увјерен да ће, као и до сада, радити марљиво и предано, пратећи национално одговорне политике предсједника Републике Српске Милорада Додика.
