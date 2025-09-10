Logo
Кошарац: Форто не извршава одлуке Савјета министара

10.09.2025

13:22

Кошарац: Форто не извршава одлуке Савјета министара
Фото: Уступљена фотографија

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац рекао је у Сарајеву током састанка са новоименовани министром саобраћаја и веза Републике Српске Зораном Стевановићем да је неприхватљиво да није извршена усвојена одлука Савјета министара о додјели и кориштењу средстава, која су предвиђена за Српску и да ће инсистирати на рјешавању проблема.

- Проблем лежи у чињеници да министар транспорта и комуникација Един Форто не извршава одлуке Савјета министара које га обавезује да са Владом Републике Српске потпише уговоре како би се исплатила одобрена средства за реализацију пројеката из области саобраћаја и комуникација, које је предложила Влада Српске. У конкретном случају, ријеч је о око 18 милиона КМ - објавио је Кошарац на Инстаграму.

Он је навео да је овакав однос апсолутно неприхватљив и да ће инсистирати на рјешавању проблема.

- Желимо да адекватним поступањем спријечимо да Влади Српске буду ускраћена поменута средства - истакао је Кошарац.

Кошарац је Стевановићу пожелио много успјеха у будућем раду, увјерен да ће, као и до сада, радити марљиво и предано, пратећи национално одговорне политике предсједника Републике Српске Милорада Додика.

Сташа Кошарац

Edin Forto

