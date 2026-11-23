Аутор:АТВ редакција
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Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац изјавио је да је бесмислено заказивати сједнице Савјета министара док се не отклоне посљедице противуставног дјеловања крњег Уставног суда и да српски министри у Савјету министара у потпуности поштују политичке ставове Републике Српске.
"Крњи Уставни суд БиХ својим посљедњим одлукама изазвао је ванредну ситуацију у БиХ. Да у овој земљи постоји стварна владавина права и институционална одговорност, овакво поступање било би препознато као удар на уставни поредак", рекао је Кошарац Срни.
Коментаришући за сутра најављену сједницу, он је рекао да се у ванредним околностима не може редовно засиједати.
"Не можемо се понашати као да се ништа није догодило", истакао је Кошарац.
Нагласио је да српски министри у Савјету министара у потпуности поштују политичке ставове Републике Српске.
"Наше дјеловање је јединствено и усмјерено на заштиту њеног уставног положаја, надлежности и права која јој припадају по Дејтонском споразуму. У томе нема и не може бити компромиса", категоричан је Кошарац.
Према његовим ријечима, крњи Уставни суд је још једном показао да се претворио у политички инструмент притиска и обрачуна са Српском, умјесто да буде чувар Устава и правне сигурности.
"Његове посљедње одлуке су неуставне, недејтонске и усмјерене на урушавање уставног капацитета Републике Српске", оцијенио је Кошарац.
Поручио је да је политички одговорно и зрело зауставити одлучивање у Савјету министара све док крњи Уставни суд не повуче своје спорне, неуставне и недејтонске одлуке.
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"Нећемо учествовати у привиду нормалног институционалног функционисања док се истовремено директно угрожавају уставна права и положај Републике Српске. Зато ће наш одговор на сутрашњој сједници Савјета министара бити јасан, јединствен и недвосмислен", навео је Кошарац.
Нико не треба да има дилему, додао је он, да је заштита Републике Српске и њених уставних надлежности апсолутни приоритет.
Крњи Уставни суд БиХ ставио је ван снаге изјаву српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић о виталном интересу Републике Српске због именовања Комисије за очување националних споменика, те прогласио неуставном одредбу Кривичног законика Републике Српске којом се кажњава истицање симбола такозване Армије БиХ.
(СРНА)
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