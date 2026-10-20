Кошарац након одлуке Савјета министара: Велика политичка побједа руководства Српске

Аутор:АТВ редакција
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Омогућили смо држављанима Србије да гласају на територији БиХ, изјавио је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.
Савјет министара БиХ дао је сагласност за организовање гласања држављана Србије на територији БиХ на парламентарним изборима 25. октобра 2026. године.
"Одлука је усвојена једногласно на данашњој ванредној телефонској сједници, а МИП БиХ је закључком задужен да о томе обавијести Амбасаду Србије у БиХ", истакао је Кошарац.
Додао је да је данашња сједница Савјета министара БиХ организована на његов захтјев и да је захвалан колегама на исказаној подршци и политичкој одговорности.
Додао је да је важно да држављани Србије који бораве у Српској и ФБиХ могу остварити своје бирачко право и гласати на предстојећим парламентарним изборима.
"Уједно користим прилику да позовем све грађане да на изборима 25. октобра подрже Александра Вучића и листу 'Уједињена Србија', јер су то политике које чувају српске националне интересе, јачају Србију и воде је путем стабилности, развоја и сигурне будућности", истакао је Кошарац те додао:
"Снажна Србија је ослонац Српске, а наше јединство, међусобна подршка и саборност остају трајна обавеза према нашем народу и будућим генерацијама. Српска је побиједила 4. октобра, а Србија побјеђује 25. октобра".
БиХ
Омогућено гласање држављанима Србије на територији БиХ
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