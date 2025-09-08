Кошарац одбио позив за учешће на састанку у Лондону!

Извор:
Замјеник предсједавајуће Савјета министара и министар спољне трговине и економских односа Сташа Кошарац одбио је позив за учешће на састанку министара економије Берлинског процеса, који ће бити одржан 16. октобра у Лондону.
- Основни разлог моје одлуке да не присуствујем састанку у Лондону јесте изразито непријатељски однос Велике Британије према Републици Српској, као једном од два равноправна ентитета у БиХ, те српском народу, као једном од три конститутивна народа у БиХ - истакао је Кошарац у допису упућеном организатору састанка, британском секретару за привреду и трговину и предсједнику одбора за трговину, посланику Џонатану Рејнолдсу.
Кошарац је нагласио да је на позицију министра спољне трговине и економских односа у Савјету министара именован у име Републике Српске и српског народа у БиХ, чије интересе и ставове примарно заступа.
С тим у вези, додао је да ће се његов однос према Берлинском процесу, као и до сада, заснивати искључиво на ставовима институција Републике Српске.
- Српски народ и Република Српска већ деценијама свједоче томе да власт у Великој Британији према њима не само да нема пријатељске и добре намјере, него да предузима конкретне активности, које су у колизији са међународним правом, а све у циљу уништавања Републике Српске и демонизације српског народа - истакао је Кошарац.
Од мноштва примјера тако негативног односа, он је издвојио неколицину, почев од противправних закључака Лондонске конференције и формирања Савјета за имплементацију мира, тијела чије оснивање није прописано ни Дејтонским мировним споразумом, нити било којим другим извором међународног права.
- Неизоставно помињем и британску подршку међународном интервенционизму у БиХ, неуставним институцијама и антидејтонском дјеловању бивших високих представника у БиХ, првенствено мислећи на Педија Ешдауна, класичног муслиманског лобисте и заговорника стварања исламске БиХ, у којој нема мјеста за српски и хрватски народ - навео је Кошарац.
Он је, такође, подсјетио да је Велика Британија 2015. године Савјету безбједности УН предложила срамну резолуцију о Сребреници, са намјером да сатанизује српски народ и припише му етикете које му не припадају.
- О непријатељском односу према српском народу свједочи и подршка Велике Британије резолуцији о Сребреници, која је прошле године насилно и мимо Повеље УН стављена на дневни ред Генералне скупштине УН. Гласом за беспризорну резолуцију, Велика Британија је прихватила историјски ревизионизам, демонизацију српског народа, фалсификоване и лажне наративе о ратним догађајима у БиХ - нагласио је Кошарац.
Он је указао да Велика Британија ни данас не одустаје од намјере да наштети Републици Српској и српском народу у БиХ, а то се, додао је Кошарац, примарно огледа у британској подршци њемачком држављанину Кристијану Шмиту, који се лажно представља као високи представник у БиХ, будући да није именован од Савјета безбједности УН, већ од недејтонског тијела, такозваног Савјета за имплементацију мира.
- Ваша земља се никада није успротивила насилном дјеловању и репресији окупатора Шмита, који супротно Дејтонском споразуму намеће законе, суспендује Устав БиХ, поништава демократску вољу српског народа, кривично гони легитимно изабране представнике и политичке странке. Удружени подухват нелегитимног Шмита, муслиманских политичара и неуставних институција БиХ резултирао је политичким процесом против легитимно изабраног предсједника Републике Српске Милорада Додика - истакао је Кошарац у одговору посланику Рејнолдсу.
Навео је да се Велика Британија није успротивила политичком прогону демократски изабраног предсједника, већ је, напротив, поново подржала подривање Дејтонског споразума, демократских институција и воље српског народа.
- Странац Шмит жели да у БиХ успостави неоколонијални систем, у којем ће владати декретима. Велика Британија пружа подршку таквом дјеловању, док истовремено лицемјерно говори о потреби поштовања Дејтонског споразума, демократије и владавине права у БиХ - навео је Кошарац.
Он се осврнуо и на, како је истакао, политички мотивисане и недемократске санкције, које је Велика Британија увела предсједнику Републике Српске Милораду Додику, српском члану Предсједништва БиХ Жељки Цвијановић и другим званичницима Републике Српске.
- Британске санкције су класичан примјер очајничких покушаја да се нанесе зло и дестабилизује Република Српска, дисциплинују њени званичници, те да се наметне унитарни концепт БиХ, супротан вољи српског народа - нагласио је Кошарац.
Умјесто закључка, Кошарац је подсјетио да Велика Британија, као чланица УН, има правну обавезу да у свим својим односима са БиХ поштује њен суверенитет и унутрашње односе и надлежности прописане Уставом БиХ.
- Све док Ваша земља крши међународно право, принципијелно не могу прихватити да учествујем на било којем догађају на њеном тлу - истакао је Кошарац у одговору на позив на предстојећи састанак у Лондону.
