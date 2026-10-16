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Кошарац затражио ванредну сједницу СМ о давању сагласности држављанима Србије за гласање у БиХ

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16.10.2026 14:13

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замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац
Фото: Instagram/stasa.kosarac

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац затражио је ванредну сједницу Савјета министара на којој би требало да буде размотрен захтјев за давање сагласности за гласање држављана Србије у БиХ.

У образложењу захтјева је наведено да је Амбасада Србије у БиХ нотом Министарству спољних послова у Савјету министара од 28. септембра 2026. године доставила обавјештење да ће се у Србији 25. октобра одржати парламентарни избори са захтјевом за давање сагласности да се на територији БиХ омогући гласање и отворе бирачка мјеста, сазнаје Срна.

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Тиме се потврђује реципроцитет у гласању на територији Србије држављана БиХ.

Кошарац је раније рекао да неће одустати од захтјева да се држављанима Србије омогући да 25. октобра гласају у БиХ на парламентарним изборима у Србији, као и да ће Република Српска адекватно одговорити, ако то не буде ријешено.

Он је истакао да министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић тиме што не жели да упути на одлучивање ноту Амбасаде Србије како би држављани Србије могли да гласају у БиХ шаље врло лошу поруку и опструише остваривање бирачког права држављана Србије.

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Евентуално ускраћивање могућности гласања, упозорио је Кошарац, погодило би и држављане Србије бошњачке националности.

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Тагови :

Сташа Кошарац

Савјет министара БиХ

сједница

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