Кошарац затражио ванредну сједницу СМ о давању сагласности држављанима Србије за гласање у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац затражио је ванредну сједницу Савјета министара на којој би требало да буде размотрен захтјев за давање сагласности за гласање држављана Србије у БиХ.
У образложењу захтјева је наведено да је Амбасада Србије у БиХ нотом Министарству спољних послова у Савјету министара од 28. септембра 2026. године доставила обавјештење да ће се у Србији 25. октобра одржати парламентарни избори са захтјевом за давање сагласности да се на територији БиХ омогући гласање и отворе бирачка мјеста, сазнаје Срна.
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Тиме се потврђује реципроцитет у гласању на територији Србије држављана БиХ.
Кошарац је раније рекао да неће одустати од захтјева да се држављанима Србије омогући да 25. октобра гласају у БиХ на парламентарним изборима у Србији, као и да ће Република Српска адекватно одговорити, ако то не буде ријешено.
Он је истакао да министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић тиме што не жели да упути на одлучивање ноту Амбасаде Србије како би држављани Србије могли да гласају у БиХ шаље врло лошу поруку и опструише остваривање бирачког права држављана Србије.
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Евентуално ускраћивање могућности гласања, упозорио је Кошарац, погодило би и држављане Србије бошњачке националности.
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