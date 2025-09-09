Logo
Лавров: БиХ тема у октобру, слиједе неугодна питања

09.09.2025

12:45

Коментари:

3
Фото: Tanjug/AP/Sergei Ilnitsky

Шеф руске дипломатије Сергеј Лавров након састанка са предсједником Републике Српске Милорадом Додиком рекао је да ће ситуација у БиХ бити у посебном фокусу када Русија преузме предсједавање Савјетом безбједности што ће бити у октобру.

Редовно засједање о БиХ ће бити 31. октобра, а Лавров је поручио да ће руске колеге у Савјету безбједности морати да одговарају на непријатна питања.

"Русија је потврдила као стална чланица Савјета безбједности и један од гараната Дејтона да ће наставити подршку том документу, најважнијег документа мировних преговора", рекао је Лавров.

Шеф руске дипломатије посебну пажњу је посветио Кристијану Шмиту и поручио да је његово дјеловање није нормално у правној држави.

"У суштини покушава да узурпира читаву власт у сувереној држави чија права су прописана одлукама Савјета безбједности УН-а. Шмиту активно помаже Уставни суд који уз напоре запада остају под контролом ЕУ", поручио је Лавров.

Лавров-Додик-Москва-09092025

Република Српска

Лавров и Додик о ситуацији у БиХ: Запад развалио Дејтон, Русија и Српска на истим позицијама

Русија оштро осуђује за мијешање у послове Републике Српске и осуђује покушаје да се исфабрикованим случајевима са власти скину српски лидери, конкрено предсједник Српске Милорад Додик, рекао је министар иностраних послова Русије Сергеј Лавров на конференцији за новинаре након састанак са Додиком.

"Размотрили смо рад на оним питањима која су покренута на састанку Додика с председником Русије Владимиром Путином. Примјетили смо и побројали огроман број чињеница које показују да све они принципи, које је усвојио Савјет безбједности настављају да газе западњаци, који поступају све више и више дрско. Њихова деструктивна замисао је очигледна, посебно је и не скривају – добити недјељиву контролу над БиХ, лишити Србе права које им гарантује Дејтон,да се потруде да претворе земљу у унитарну државу са послушном владом и послушним судским и другим органима власти", истакао је Лавров.

Према његовим ријечима, то је довело до тога да се данас примећује акутна криза у земљи, која, како наводи, "без преувеличавања носи ризике од дестабилизације цијелог балканског региона".

Лавров Додик Москва

Република Српска

Додик: Русија упорна у подршци Дејтонском споразуму

Сергеј Лавров

Милорад Додик

Коментари (3)
