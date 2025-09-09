Logo
Лавров: Запад гура Бошњаке у сукоб са Србима и Хрватима

09.09.2025

14:07

Сергеј Лавров, министар спољних послова Русије
Фото: Srna

Министар спољних послова Русије Сергеј Лавров рекао је данас да Запад Бошњаке у БиХ гура на погрешни пут, односно у рушење Дејтонског мировног споразума.

"Умјесто да овај споразум буде поштиван, Запад Бошњаке гура у сукоб са Србима и Хрватима", рекао је Лавров новинарима у Москви након сусрета са предсједником Републике Српске Милорадом Додиком.

Лавров Додик Москва

Република Српска

Додик: Русија упорна у подршци Дејтонском споразуму

Лавров је нагласио да се предсједник Додик и руководство Републике Српске деценијама боре за досљедно поштовање Дејтонског мировног споразума док га Запад и његови функционери крше.

Он је истакао да БиХ функционише на основу баланса три конститутивна народа, те нагласио да је рушење консензуса који је у њеној основи злочин и позив на још један рат на Балкану.

"То је покушај провокације како би се спровео насилни сценарио употребе грубе војне силе, да се Срби потисну и прекрше њихова права као што се дешава на Косову и Метохији", рекао је Лавров.

Dodik-Lavrov-09092025

БиХ

Лавров: БиХ тема у октобру, слиједе неугодна питања

Он је поручио свима који се баве политиком у БиХ да буду поштени и испуњавају своје обавезе.

"Нисам сигуран да ће ме чути власти у Сарајеву и европским пријестоницама, али овој је наш став и неопходно је да се боримо за правду и праведност", нагласио је Лавров.

Коментари (0)
