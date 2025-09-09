Лавров: Запад гура Бошњаке у сукоб са Србима и Хрватима

09.09.2025
14:07
Министар спољних послова Русије Сергеј Лавров рекао је данас да Запад Бошњаке у БиХ гура на погрешни пут, односно у рушење Дејтонског мировног споразума.
"Умјесто да овај споразум буде поштиван, Запад Бошњаке гура у сукоб са Србима и Хрватима", рекао је Лавров новинарима у Москви након сусрета са предсједником Републике Српске Милорадом Додиком.
Република Српска
Додик: Русија упорна у подршци Дејтонском споразуму
Лавров је нагласио да се предсједник Додик и руководство Републике Српске деценијама боре за досљедно поштовање Дејтонског мировног споразума док га Запад и његови функционери крше.
Он је истакао да БиХ функционише на основу баланса три конститутивна народа, те нагласио да је рушење консензуса који је у њеној основи злочин и позив на још један рат на Балкану.
"То је покушај провокације како би се спровео насилни сценарио употребе грубе војне силе, да се Срби потисну и прекрше њихова права као што се дешава на Косову и Метохији", рекао је Лавров.
БиХ
Лавров: БиХ тема у октобру, слиједе неугодна питања
Он је поручио свима који се баве политиком у БиХ да буду поштени и испуњавају своје обавезе.
"Нисам сигуран да ће ме чути власти у Сарајеву и европским пријестоницама, али овој је наш став и неопходно је да се боримо за правду и праведност", нагласио је Лавров.
