Logo
Large banner

Лицемјерје Форте пробија све мјераче: Ево шта је поручио Фајон и Пирц Мусар

Извор:

АТВ

11.09.2025

21:26

Коментари:

0
Лицемјерје Форте пробија све мјераче: Ево шта је поручио Фајон и Пирц Мусар

Предсједник Наше странке Един Форто наставља са продубљивањем кризе и провокацијама након што је Словенија забранила улазак предсједнику Српске Милораду Додику у земљу, а Влада Српске одговорила реципрочно.

Да лицемјерје Едина Форте нема граница говори и изјава да је за њега скандалозна одлука Владе Српске да забрани улазак Тањи Фајон и Наташи Пирц Мусар. Са друге стране, није скандалозно то што је Влада Словеније забранила Додику улазак у земљу.

novcanik izgubljen fer portal

Бања Лука

У бањалучком насељу пронађен новчаник, трага се за власницом

"Наташа Пирц Мусар и Тања Фајон су добродошле у Босну и Херцеговину. Слободно могу доћи и обићи било који њен дио, укључујући и територију ентитета Република Српска, а ми из Наше странке стојимо им на располагању да их лично дочекамо и заједно обиђемо сваки педаљ ове земље", рекао је Форто показујући тако још једном да је криза друго име политичког Сарајева и да је криза све што тамошњи политичари желе.

Влада Републике Српске донијела је данас одлуку о забрани уласка у Републику Српску Наташи Пирц Мусар, предсједници Републике Словеније и Тањи Фајон, потпредсједници Владе и министарки спољних и европских послова у Влади Републике Словеније, наведено је на званичној страници Владе РС након данашње сједнице.

Ударена Мерива

Градови и општине

Неко јој ударио ауто на паркингу, нуди награду за информације

Додају да је Влада Српске изразила данас протест због једностране и политички мотивисане одлуке увођења забране уласка Милораду Додику, којем је ЦИК БиХ одузела мандат предсједника Републике Српске у Републику Словенију.

Подијели:

Тагови:

Edin Forto

Nataša Pirc Musar

Tanja Fajon

Словенија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Novak Đoković nakon poraza u polufinalu US Opena od Karlosa Alkaraza

Тенис

Звијезда увјерена: Ђоковић овдје завршава каријеру

6 ч

0
Неко јој ударио ауто на паркингу, нуди награду за информације

Градови и општине

Неко јој ударио ауто на паркингу, нуди награду за информације

6 ч

0
Први геј кошаркаш у НБА лиги открио да има тумор мозга

Кошарка

Први геј кошаркаш у НБА лиги открио да има тумор мозга

6 ч

0
Милионер из СДА добио отпремнину и наставио да ради у Парламенту

БиХ

Милионер из СДА добио отпремнину и наставио да ради у Парламенту

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

07

Кобре ухапсиле држављане БиХ

23

00

Гради се "црна кутија за човјечанство"

22

47

Захарова: Пољска да преиспита одлуку

22

42

Тешка несрећа код Бањалуке, ауто пробило заштитну ограду

22

36

На јесен ови симптоми деменције постају много очигледнији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner