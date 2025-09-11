Лицемјерје Форте пробија све мјераче: Ево шта је поручио Фајон и Пирц Мусар

Извор:
Предсједник Наше странке Един Форто наставља са продубљивањем кризе и провокацијама након што је Словенија забранила улазак предсједнику Српске Милораду Додику у земљу, а Влада Српске одговорила реципрочно.
Да лицемјерје Едина Форте нема граница говори и изјава да је за њега скандалозна одлука Владе Српске да забрани улазак Тањи Фајон и Наташи Пирц Мусар. Са друге стране, није скандалозно то што је Влада Словеније забранила Додику улазак у земљу.
"Наташа Пирц Мусар и Тања Фајон су добродошле у Босну и Херцеговину. Слободно могу доћи и обићи било који њен дио, укључујући и територију ентитета Република Српска, а ми из Наше странке стојимо им на располагању да их лично дочекамо и заједно обиђемо сваки педаљ ове земље", рекао је Форто показујући тако још једном да је криза друго име политичког Сарајева и да је криза све што тамошњи политичари желе.
Влада Републике Српске донијела је данас одлуку о забрани уласка у Републику Српску Наташи Пирц Мусар, предсједници Републике Словеније и Тањи Фајон, потпредсједници Владе и министарки спољних и европских послова у Влади Републике Словеније, наведено је на званичној страници Владе РС након данашње сједнице.
Додају да је Влада Српске изразила данас протест због једностране и политички мотивисане одлуке увођења забране уласка Милораду Додику, којем је ЦИК БиХ одузела мандат предсједника Републике Српске у Републику Словенију.
