Мазалица: Црнатков референдум прихвата колонијалу управу

Извор:
СРНА
09.09.2025
12:48
Коментари:3
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица истакао је за Срну да Игор Црнадак има проблем са Уставом Републике Српске, с обзиром на његову изјаву да су пријевремени избори "најважнији референдум".
"Прво, тај референдум није расписала Народна скупштина, дакле Црнадак има проблема са Уставом Републике Српске. Али, ако Црнадак мисли да су пријевремени избори - референдум у симболичном смислу, онда то може бити референдум само на питање: 'Да ли прихватате колонијалну управу, фарсу од суђења и одлуке изборне комисије у којима сједи Црнатков друг Јован Калаба'", појаснио је Мазалица.
Он је оцијенио да је невјероватна количина лицемјерја сакривена иза политичке и социјалне демагогије, и која може бити изречена без трунке стида и елементарне логике.
"Поставља се питање да ли коментарисати све изречене нетачне и паушалне коментаре политички острашћеног Црнатка, јер све што напише служи као фасада да прикрије једну ствар: потребу да са минималном подршком грађана буде власт и важан фактор у Републици Српској, а уз помоћ нелегитимног Кристијана Шмита и ЦИК-а, којем је нелегитимни Шмит нелегално продужио мандат, и вануставног Суда БиХ.
БиХ
Лавров: БиХ тема у октобру, слиједе неугодна питања
"Буквално ништа није легитимно и легално у узроку пријевремених избора, све је урађено газећи међународно право, Бечку конвенцију о дипломатским односима, све принципе кривичног и изборног законодавства, оба устава и мимо здравог разума, али то не спречава Црнатка да у томе види шансу за себе и за партију коју ће по свему судећи ускоро напустити", рекао је Мазалица за Срну.
Иако смо навикли на Црнаткове екстремистичке ставове, оцијенио је Мазалица, на њих увијек треба одговорити, јер они су најбоље огледало поданичког става опозиције, јер Црнадак се не крије иза фолклорног и калкулантског патриотизма попут неких опозиционара, и на томе сам му једино захвалан.
БиХ
19 ч3
Република Српска
19 ч0
Свијет
19 ч0
Република Српска
19 ч1
Најновије
Најчитаније
08
09
08
08
08
01
08
01
07
52
Тренутно на програму