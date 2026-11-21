Аутор:АТВ редакција
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Годишњицу парафирања Дејтонског споразума дочекујемо уз јучерашњу одлуку крњег Уставног суда који је више пута кршио Устав, али сада са директним ударом на одредбе чланова V/2 и V/3, као и на Њујоршке принципе од 26.9.1995. године - навео је Срђан Мазалица, посланик СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске.
"Право вета Народне скупштине је старије од Устава БиХ, и то не би требало оспоравати", поручио је Мазалица за РТРС.
Уставни суд је, каже Мазалица, погазио одлуку НСРС као и вољу српског народа.
Подсјећамо, крњи Уставни суд БиХ утврдио је јуче да је одредба Кривичног законика Републике Српске којом се кажњава истицање симбола такозване Армије БиХ неуставна, а ставио је ван снаге и изјаву српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић о виталном интересу Републике Српске због именовања Комисије за очување националних споменика.
Говорећи о годишњици Дејтонског мировног споразума Мазалица је рекао да је вријеме да се одговорност за будућност БиХ у потпуности врати њеним демократски изабраним институцијама, што подразумијева окончање међународног интервенционизма, рјешавање питања наметнутих прописа и успостављање правног система у којем законе доносе парламенти, а не неизабрани страни званичници.
"Бићемо истрајни у одбрани Дејтонског мировног споразума", истакао је Мазалица.
Нагласио је да је његов историјски значај управо у томе што је уважио реалност БиХ, њену сложеност и потребу да се односи уређују договором, а не доминацијом једних над другима.
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