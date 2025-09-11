Милионер из СДА добио отпремнину и наставио да ради у Парламенту

11.09.2025
21:02
Коментари:0
Денијал Тулумовић из Странке демократске акције (СДА) у фебруару 2025. године, у трећој години посланичког мандата у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине (БиХ), примио је 34.776 марака отпремнине која се додјељује када се стекну услови за пензију, пише Центар за истраживачко новинарство.
Након што је добио отпремнину, Тулумовић је наставио радити у државном парламенту.
Тако му је омогућено да од марта до краја јула 2025. године на име плате, топлог оброка, регреса, превоза, паушала и накнаде за одвојени живот прими укупно још 37.502 марке.
Свијет
Лажна пријетња бомбом Демократском националном комитету
Прописи му омогућавају да поред плате прима и пензију.
Тулумовић још није добио прву пензију па не зна њен тачан износ.
“То не знам рећи са сигурношћу док не добијем обрачун који је тренутно у процедури. Можда овај мјесец", рекао је.
Од када је дипломирао на Медицинском факултету у Тузли 1985. године, Тулумовић је готово цијелу каријеру провео радећи као доктор у здравственим институцијама у Тузли, Сребреници и Бановићима.
Од 2000. године радио је и као виши асистент, доцент и ванредни професор на факултету на којем је дипломирао. У звање редовног професора изабран је 2020. године. Ангажован је као спољни сарадник.
На локалним изборима 2016. године освојио је мандат и био замјеник предсједавајућег Општинског вијећа Живинице, а двије године послије ушао је у Представнички дом Парламента Федерације БиХ.
Године 2019. именован је за премијера Владе Тузланског кантона (ТК). Са те је позиције одступио након годину и по дана због промјене владајуће већине у Скупштини ТК.
Друштво
Народ Озрена чува традицију – берба траве Иве на Гостиљу
Као кандидат СДА на општим изборима 2022. освојио је више од 32.000 гласова за посланика у државном парламенту. У имовинској картици тада је навео да, уз кућу у родним Живиницама и викендицу у Бановићима, посједује два стана у Тузли и Сарајеву те 280.000 марака на рачунима, за које је навео да потичу од продаје насљедства.
Пријавио је и да вози "Ренџ Ровер Евок" вриједан 40.000 марака. Сву своју имовину процијенио је на 1,02 милиона марака. Није кредитно задужен.
Тулумовић сматра да су примања политичара у БиХ превисока.
“Сматрам да то заиста треба промијенити јер је у овом периоду и посљедњих 30 година просјечан грађанин на минималним примањима, док парламентарци имају изузетно високе плате", рекао је.
Од 2010. године за отпремнине 23 званичника из Парламента БиХ, Савјета министара и Предсједништва БиХ исплаћено је око 684.000 марака.
Здравље
Болна стопала указују на озбиљне здравствене проблеме
Већина њих након добијених отпремнина наставила је радити, укључујући и државне посланике из актуелног сазива: Небојшу Радмановића, Николу Шпирића и Средоју Новића из Савеза независних социјалдемократа, предсједника Хрватске демократске заједнице БиХ Драгана Човића те Шефика Џаферовића из СДА.
Изабрани и именовани званичници, као и други упосленици у државним институцијама, имају право на отпремнине на темељу Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ и пратеће Одлуке о начину и поступку остваривања права на отпремнину.
"Центар за истраживачко новинарство" раније је објавио да је у државним институцијама од почетка 2010. до марта 2021. године исплаћено 17,5 милиона марака за одлазак у пензију 1.973 упосленика. Због просјечних плата од готово 4.800 марака, међу њима су највеће отпремнине добијали изабрани и именовани функционери.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму